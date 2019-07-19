Twitch организует турнир по Sea of Thieves

Стриминговый сервис Twitch проведет турнир Twitch Rivals по Sea of Thieves. Его призовой фонд составит $100 тыс.

Чемпионат состоится 23–24 июля. В нем поучаствуют только стримеры платформы. Турнир пройдет в режиме Arena.

За просмотр Twitch Rivals пользователи смогут получить специальные награды. В один из дней зрителям выдадут парус и флаг.