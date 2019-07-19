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Twitch организует турнир по Sea of Thieves 

CyberSport.ru 3 часа назад
Фото: seaofthieves.com
Стриминговый сервис Twitch проведет турнир Twitch Rivals по Sea of Thieves. Его призовой фонд составит $100 тыс.
Чемпионат состоится 23–24 июля. В нем поучаствуют только стримеры платформы. Турнир пройдет в режиме Arena.
За просмотр Twitch Rivals пользователи смогут получить специальные награды. В один из дней зрителям выдадут парус и флаг.
Предыдущий турнир серии Twitch Rivals прошел по Teamfight Tactics. Российский игрок Иван GN Катышев остановился на шестой строчке соревнования, а чемпионом стал стример joshOG. Участники разыграли призовой фонд в размере $130 тыс. Узнать результаты турнира можно по ссылке.
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