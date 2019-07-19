Школьница станцевала на могильной плите

Хабаровске школьница станцевала на могильной плите на одном местном кладбище. Об этом сообщает телеканал «360».

Видео танца сняла подруга школьницы, она же и объяснила мотив поступка своей подруги.

По ее словам, к ним начали поступать угрозы от незнакомого мужчины.

Она уточнила, что мужчина пообещал с ними расправиться, если они не снимут данное видео и не выложат его в соцсеть.

Сначала, отметила подросток, они не поверили в реальность угрозы, однако спустя время незнакомец прислал им их координаты.

После этого они пришли на кладбище и сняли ролик, на котором видно, как школьница в одной рубашке танцует на могильной плите под рэп и позирует.