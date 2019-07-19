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Школьница станцевала на могильной плите 

Газета.Ru 2 часа назад
В Хабаровске школьница станцевала на могильной плите на одном местном кладбище. Об этом сообщает телеканал «360».
Видео танца сняла подруга школьницы, она же и объяснила мотив поступка своей подруги.
По ее словам, к ним начали поступать угрозы от незнакомого мужчины.
Она уточнила, что мужчина пообещал с ними расправиться, если они не снимут данное видео и не выложат его в соцсеть.
Сначала, отметила подросток, они не поверили в реальность угрозы, однако спустя время незнакомец прислал им их координаты.
После этого они пришли на кладбище и сняли ролик, на котором видно, как школьница в одной рубашке танцует на могильной плите под рэп и позирует.
Как отмечается, школьница уже общалась с сотрудниками полиции. Правоохранительные органы начали проверку по факту поступавших в адрес девочек угроз.
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Другое , МВД , Хабаровск
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