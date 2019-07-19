Российские конспирологи заговорили о «ядерной войне XIX века»

Украины и Старые теории заговора забываются, но свято место пусто не бывает, — на их место приходят новые со страхами и надеждами сегодняшнего дня. Сейчас Рунет кишит сведениями о «ядерной войне XIX века» — очередной конспирологической версии мировой истории. Сайт News.ru разбирался, какие доводы приводят в пользу того, что в позапрошлом веке на территориях России Белоруссии погибла большая часть человечества.

Автор необычной концепции «альтернативной истории» — Алексей Кунгуров , житель Нижнего Тагила ( Свердловская область ). На его YouTube-канале собрано около семи сотен видеолекций. Общее число просмотров — 28,6 тысячи. Наиболее популярный из его видеороликов — «Гибель людей России. 19 век. Искажение истории», в котором рассказывается о ядерной войне и последующем потопе, накрывших Евразию в середине XIX века, а потом и повторном заселении этих земель после 1860 года.

У новой исторической конспирологии немало сторонников. В основе теории о термоядерной катастрофе лежит утверждение, что около двухсот лет назад в Северном полушарии Земли, в основном на территории Российской Империи, прошла война с полномасштабным применением ядерного оружия. Развязать эти «боевые действия» якобы могли инопланетяне или существовавшая в недавнем прошлом цивилизация с хорошим уровнем технологического развития. По мнению сторонников конспирологической теории, о ядерной войне молчат, так как, видимо, «некто могущественный» отказывается вернуть русским прежние величие и технологическое преимущество.

Как считают альтернативные историки, ядерные бомбардировки Евразии прошли в период между 1780 и 1819 годами. И на это у сторонников конспирологии имеется целый ряд «доказательств».

Последователи теории обращают внимание на молодые леса в России. Они говорят, что в зеленых массивах практически нет деревьев старше 200 лет. По их мнению, леса выгорели после ядерных ударов, а восстановились они потом естественным или искусственным образом. В пользу последнего варианта специалисты напоминают, что на всей европейской части страны и за Уралом в лесах проложены просеки, размеченные в верстах. Следующий аргумент — 1816-й в истории назван «годом без лета». Тогда в Западной Европе и Северной Америке была аномально холодная погода. Как считают сторонники теории, похолодание представляет собой последствия ядерной зимы, в том числе из-за выброса в атмосферу большого количества сажи от горящих лесов.

Помимо этого они смело заявляют, — Наполеон не сжигал Москву в 1812 году. По их словам, после крупнейшего пожара 1737 года был издан указ, согласно которому горожан обязали строить на месте сгоревших деревянных построек каменные здания. В связи с этим столица никак не могла выгореть дотла.

Все, кто верит в ядерную атаку, заверяют, что онкология начала развиваться именно после взрыва. Еще они показывают фотографии большого количества озер правильной круглой формы на территории бывшего СССР. По их мнению, водоемы напоминают воронки от взрывов огромной силы. А чуть ли не самым главным доказательством ядерном войны сторонники теории считают фотографии середины XIX века. На них запечатлены города России и Европы, но людей на улицах практически нет. В связи с этим у них напрашивается вывод: снимки сделали, когда большая часть населения погибла в атомных пожарах или от радиации.

Плюс к этому конспирологи смогли объяснить, почему же отсутствует выраженное радиационное заражение. Сразу после взрывов радиация быстро падает, по этой же причине в Хиросиме и Нагасаки до сих пор живут люди. А остаточный повышенный фон в России скрывают ученые, полагают сторонники теории заговора.

Эксперты в один голос заявляют — подобным теориям верить не стоит. «Ролики Алексея Кунгурова я раньше не смотрел и ничего о них не слышал. Я послушал несколько фрагментов. Совершенно очевидно, что перед нами очередная крайне малограмотная попытка фальсификации. В случае Кунгурова перед нами просто ахинея. Надерганные сведения без указания источников, перепутанные факты, заведомое глупое вранье», — сказал в разговоре с News.ru главный специалист Российского государственного архива социально-политической истории Сергей Соловьев