Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Дрозденко: электронные визы повысят турпоток из Финляндии и Прибалтики в Ленобласть 

ТАСС + ещё 2 49 минут назад
Фото: РИА Новости
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июля. /ТАСС/. Введение режима электронной визы значительно повысит поток туристов из Финляндии и балтийских стран в Ленинградскую область. Уверенность в этом выразил в беседе с ТАСС губернатор региона Александр Дрозденко.
Режим электронной визы будет введен на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области, соответствующий указ будет подписан в четверг, отметил ранее на встрече с врио губернатора Санкт-Петербурга Александром Бегловым президент РФ Владимир Путин.
"Ленинградскую область посещают много однодневных туристов или туристов выходного дня из Финляндии и стран Прибалтики, упрощенный визовый режим позволит кратно увеличить этот показатель. Мы высоко оцениваем потребность в электронных визах и видим в упрощенном режиме большие перспективы для развития экономики области", — сказал Дрозденко.
В 2018 году регион посетили более 1,5 млн туристов, на 17% больше чем годом ранее, следует из данных областного комитета по туризму. В минувшем году в Ленинградской области состоялось свыше 100 культурных, спортивных, молодежных, образовательных и межнациональных мероприятий.
Среди туристов наиболее посещаемыми территориями Ленинградской области являются Выборгский, Волховский, Приозерский и Гатчинский районы. Наиболее популярными местами считаются Выборгский замок, Крепость Корела, Саблинские пещеры, Тихвинский Богородичный Успенский мужской монастырь и Крепость Орешек. Всего в области находится 5,5 тыс. объектов культурного наследия.
ТАСС: последние новости
Власти Москвы увеличат до 105 тыс. единиц количество камер с распознаванием лиц Замгенпрокурора РФ принял жалобы 36 граждан по переселению из аварийных домов в Астрахани Эксперт: Псковская область готова к проведению выборов губернатора Петербурга
Комментарии
Другое , Александр Дрозденко , Александр Беглов , Владимир Путин , ИТАР-ТАСС , Ленинградская область , Санкт-Петербург , Финляндия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зеленский заключил новое пари88
Око за око. США сбили иранский беспилотник3
Пока вы не уснули: Новая страна может стать проблемой РФ49
Турция предупредила НАТО о проблемах7
Рассказавшую о принуждении к браку девушку затравили78
Видео
01:37
Смолов настругал морковку в рот Бузовой
Шоу-бизнес
01:51
Испытания беспилотника-огнемета попало на видео
Армия
03:17
Вайкуле грозят уголовным делом за Крым
Шоу-бизнес
03:13
Названо расположение российских аналогов «Зоны 51»
Наука и техника
02:56
Киев выразил Москве решительный протест
В мире Украина
00:18
Названа причина ЧП под Тверью
Происшествия
00:39
На российской АЭС произошел коллапс
Происшествия Другое
01:14
Cирийские джихадисты ушли под землю
В мире Ближний Восток
00:42
В Алма-Ате полыхает склад с тоннами краски
Происшествия В мире
00:38
«Полтора часа кружились»: Бондарчук о происшествии над Москвой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение