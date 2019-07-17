Генпрокуратура Украины заподозрила Кучму в госизмене

Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело в отношении представителя Киева в контактной группе по Донбассу и бывшего президента страны Леонида Кучмы , пишет УНН.

По этим данным, дело против Кучмы было возбуждено по трем статьям уголовного кодекса Украины: его обвиняют в государственной измене, воспрепятствованию деятельности армии и призывах к совершению террористического акта.

Ведомство начало расследование в отношении Кучмы после его заявления на заседании трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе, которое состоялось 5 июня. При этом Кучму пока не вызывали на допрос.

Речь идет о заседании, на котором Кучма предложил ввести документальный запрет на стрельбу в ответ и на обстрел гражданских объектов на юго-востоке Украины. По его словам, украинские военные не должны отвечать на провокационные обстрелы с гражданских объектов во время режима тишины в Донбассе.

«Когда заезжает какая-нибудь установка или в детский сад, или в дом, или вообще в населенный пункт и ведет обстрел наших территорий. Скажите, пожалуйста, если видим, что это из детского сада, мы можем давать ответ?» — сказал Кучма.

Он пояснил, что отвечать на огонь надо только в том случае, если боевые действия идут не на территории населенных пунктов. По мнению Кучмы, также необходимо убедиться, что это не провокационные обстрелы.

Заявление экс-президента Украины вызвало критику в Киеве. Спустя два дня Юлия Мендель , пресс-секретарь украинского лидера Владимира Зеленского , даже была вынуждена пояснить, что конкретно имел в виду Леонид Кучма.

Она признала, что украинские военные часто отвечают на провокации, «когда стреляют из жилого дома, детского сада, школы, больницы — из любого места, где находятся гражданские люди».

«После этого начинаются обстрелы этого дома. Таким образом, погибают наши люди, наши украинцы. И речь шла о том, чтобы не поддаваться на провокации», — подытожила Юлия Мендель.

Вторым резонансным предложением от Кучмы стало снятие экономической блокады с Донбасса, которую ввел экс-президент Украины Петр Порошенко в 2017 году. Об этом предложении Кучмы стало известно со слов представителя ОБСЕ Мартин Сайдик: снятие блокады могло бы стать «большим прорывом», отметил дипломат.

Экономическая блокада Донбасса, по сути, началась в январе 2017 года, когда группа бывших участников так называемой АТО заблокировали на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной украинским властям территорией региона. Они объявили незаконной любую торговлю с самопровозглашенными республиками, а все осуществляемые товарные перевозки назвали контрабандой.

Изначально тогдашний президент Украины Петр Порошенко осудил действия добровольческих батальонов, указав на значительный ущерб для экономики страны от блокады Донбасса.

Но уже 15 марта по его же инициативе Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины принял решение перекрыть транспортное сообщение с регионом, то есть фактически пошел на выполнение требований радикалов.

Несмотря на заявление представителя ОБСЕ, администрация Владимира Зеленского не подтвердила факт поступления предложения по снятию блокады со стороны Кучмы. Тем не менее, возможное обсуждение данной темы вызвало негативную реакцию Петра Порошенко. Он потребовал от президента Украины публично объяснить предполагаемое заявление Кучмы.

«Требую от президента Зеленского дать публичный ответ, на каком основании он дал такие директивы делегации Украины. Реализация российского сценария в Донбассе — это предательство национальных интересов нашего государства и памяти о тысячах украинских патриотов, погибших за свободу, суверенитет и территориальную целостность Украины!» — заявил Порошенко.

В свою очередь, представитель ОБСЕ Сайдик открестился от своих слов про предложение Кучмы буквально на следующий день. Он заявил, что инициатором обсуждения снятия блокады был вовсе не Кучма, а представители Донбасса.

«На самом деле во время общений дискуссии в ТКГ вопрос о снятии исключительно самой блокады был поднят представителями ОРДО и ОРЛО (отдельные районы Луганской / Донецкой областей. — «Газета.Ru»), и поддержан в общей форме российской стороной», — говорится в заявлении Сайдика.

Он также добавил, что представитель Украины лишь отметил, что работа в этом направлении должна быть «взаимна». Сам же Кучма, комментируя итоги переговоров, и вовсе опроверг факт транспортной блокады.