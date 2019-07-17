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Из реанимации больницы в подтопленном Благовещенске эвакуировали детей 

РИА Новости + ещё 13 6 часов назад
Фото: RT на русском
ВЛАДИВОСТОК, 17 июл — РИА Новости. Шестерых детей пришлось эвакуировать из реанимационного отделения детской областной больницы в Благовещенске, которую подтопило в результате мощных ливней, их скоро вернут обратно, сообщил РИА Новости представитель администрации города.
В мэрии ранее сообщили, что ливни, прошедшие в Благовещенске с 16 на 17 июля, привели к подтоплениям социальных учреждений, дворов и улиц. По информации Гидрометцентра Амурской области, с вечера вторника до утра среды в Благовещенске выпало 54 миллиметра осадков. Несколько районов остались без света.
"Работы проводятся в социальных учреждениях, в детской областной больнице работы велись и ночью. Были предприняты необходимы меры по эвакуации детей, находящихся в реанимации на аппарате искусственной вентиляции легких. К счастью, больницу не обесточило, вода серьезно не поднялась, в этом смысле все сложилось благополучно. Детей сегодня вернут, они будут продолжать находиться на лечении", — сказал собеседник.
По его словам, главврач больницы на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям в Благовещенске сообщил о перевозке 6 детей из реанимационного отделения.
"Больница продолжает работать в штатном режиме. В подвальном помещении работы продолжаются", — добавил собеседник. Также он рассказал, что серьезно подтопило четыре детских сада.
"Для них, к сожалению, проблема не новая — они расположены в низине, и сильные дожди нередко приводят к подтоплению территорий. Работы (по откачке воды) проводятся. В одном детском саду принято решение направить средства на обустройство дренажных колодцев. Эти работы были запланированы на следующий год, но решено провести их сейчас в оперативном порядке", — уточнил собеседник.
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