Из реанимации больницы в подтопленном Благовещенске эвакуировали детей

ВЛАДИВОСТОК , 17 июл — РИА Новости. Шестерых детей пришлось эвакуировать из реанимационного отделения детской областной больницы в Благовещенске , которую подтопило в результате мощных ливней, их скоро вернут обратно, сообщил РИА Новости представитель администрации города.

В мэрии ранее сообщили, что ливни, прошедшие в Благовещенске с 16 на 17 июля, привели к подтоплениям социальных учреждений, дворов и улиц. По информации Гидрометцентра Амурской области, с вечера вторника до утра среды в Благовещенске выпало 54 миллиметра осадков. Несколько районов остались без света.

"Работы проводятся в социальных учреждениях, в детской областной больнице работы велись и ночью. Были предприняты необходимы меры по эвакуации детей, находящихся в реанимации на аппарате искусственной вентиляции легких. К счастью, больницу не обесточило, вода серьезно не поднялась, в этом смысле все сложилось благополучно. Детей сегодня вернут, они будут продолжать находиться на лечении", — сказал собеседник.

По его словам, главврач больницы на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям в Благовещенске сообщил о перевозке 6 детей из реанимационного отделения.

"Больница продолжает работать в штатном режиме. В подвальном помещении работы продолжаются", — добавил собеседник. Также он рассказал, что серьезно подтопило четыре детских сада.

"Для них, к сожалению, проблема не новая — они расположены в низине, и сильные дожди нередко приводят к подтоплению территорий. Работы (по откачке воды) проводятся. В одном детском саду принято решение направить средства на обустройство дренажных колодцев. Эти работы были запланированы на следующий год, но решено провести их сейчас в оперативном порядке", — уточнил собеседник.