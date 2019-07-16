Бузову жестко побили тапком

Певицу и телеведущую Ольгу Бузову заставили ползать на четвереньках и побили тапком. Такое наказание звезде пришлось выполнить в новом выпуске YouTube-шоу Comment Out.

Бузова отказалась писать комментарий в Instagram комику Максиму Галкину , поэтому была вынуждена испытать наказание под названием «Жизнь насекомых». Ведущая переоделась в кигуруми таракана и встала на четвереньки, а другой участник передачи начал бить ее тапком.

Певица с криками уползала от него и пыталась спрятаться за своего соперника в программе — футболиста Федора Смолова . Когда наказание закончилось, Бузова предложила проделать то же самое ведущему передачи — Владимиру Маркони . Он также переоделся в костюм таракана и выдержал битье тапком от звезды.

Шоу Comment Out выходит на YouTube-канале «Чикен Карри» с ноября 2018 года. Согласно его правилам, участник вытягивает «звезду», которой должен написать случайный идиотский комментарий под последним постом в Instagram. Если участник соглашается опубликовать свой комментарий, он получает балл. Если нет — выполняет наказание.