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Бузову жестко побили тапком 

Lenta.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Певицу и телеведущую Ольгу Бузову заставили ползать на четвереньках и побили тапком. Такое наказание звезде пришлось выполнить в новом выпуске YouTube-шоу Comment Out.
Бузова отказалась писать комментарий в Instagram комику Максиму Галкину, поэтому была вынуждена испытать наказание под названием «Жизнь насекомых». Ведущая переоделась в кигуруми таракана и встала на четвереньки, а другой участник передачи начал бить ее тапком.
Певица с криками уползала от него и пыталась спрятаться за своего соперника в программе — футболиста Федора Смолова. Когда наказание закончилось, Бузова предложила проделать то же самое ведущему передачи — Владимиру Маркони. Он также переоделся в костюм таракана и выдержал битье тапком от звезды.
Шоу Comment Out выходит на YouTube-канале «Чикен Карри» с ноября 2018 года. Согласно его правилам, участник вытягивает «звезду», которой должен написать случайный идиотский комментарий под последним постом в Instagram. Если участник соглашается опубликовать свой комментарий, он получает балл. Если нет — выполняет наказание.
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Комментарии
Другое , Федор Смолов , Максим Галкин , Ольга Бузова , Владимир Маркони
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