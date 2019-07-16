В Амстердаме не могут принять решение по скифскому золоту

Апелляционный суд Амстердама отложил вынесение окончательного решения о передаче «скифского золота» на 6-9 месяцев, так как ему потребовалась дополнительная информация по этому спору между Украиной и крымскими музеями, передает «Интерфакс».

В нидерландском суде пояснили, что несмотря на то, что стороны представили свои позиции, все равно требуется дополнительная информация. Так, суд потребовал большей ясности по праву собственности в соответствии с законодательством Украины и предполагаемым правом оперативного управления в соответствии с законодательством Украины.

Для предоставления необходимой информации у сторон есть два месяца, после чего рассмотрение дела продолжится.

Украина и музеи Крыма не могут решить, кому принадлежат экспонаты, в том числе и коллекция «скифского золота». Дело в том, что в 2013 году в Бонне , а затем в Амстердаме проходила выставка «Крым — золотой остров в Черном море», на которой были выставлены предметы из четырех крымских музеев: Керченского историко-культурного заповедника (позднее вошел в состав Восточно-Крымского), Центрального музея Тавриды, Бахчисарайского историко-культурного заповедника и Национального заповедника «Херсонес Таврический». Кроме того, в Нидерландах были вставлены экспонаты из музея в Киеве

Выставка закончилась после того, как в 2014 году в Крыму прошел референдум, и полуостров вошел в состав России . При этом Нидерланды, как и многие другие европейские страны, не признали решение местных жителей. В связи с этим возник вопрос, какой стране возвращать коллекцию «скифского золота», в которой более 2 тыс. предметов.

В декабре 2016 года было решено передать все экспонаты Киеву, однако крымские музеи не согласились с постановлением окружного суда Амстердама и подали апелляционную жалобу.

Между тем экспонаты до вынесения окончательного решения будут оставаться в Музее Алларда Пирсона в Амстердаме. По мнению судей, к разрешению конфликта нельзя применить голландские законы и Конвенцию ЮНЕСКО о мерах, направленных на запрещение и предупреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на культурные ценности.

В Центральном музее Тавриды уже заявили, что Крым готов предоставить Апелляционному суду Амстердама всю необходимую информацию.

«Вопрос состоит в том, у кого более веские права. У крымских музеев, заявляющих о праве оперативного управления коллекцией в соответствии с украинскими законами, или государства Украина, заявляющего о праве на собственность экспонатами», — цитирует «Интерфакс» пресс-релиз суда.

Пока вопрос с передачей экспонатов решается, крымские музейщики требуют допустить их к артефактам, которые хранятся в амстердамском музее, так как коллекции требуется наблюдение реставраторов. Об этом заявила в комментарии РИА «Новости» директор Восточно-крымского историко-культурного музея-заповедника Татьяна Умрихина.

«Нам ничего неизвестно о состоянии коллекции. Нами написаны письма о том, что мы требуем допуска к коллекции, потому что наши предметы, которые мы отправили, требуют наблюдения и вмешательства реставраторов, потому что не может столько храниться коллекция без присмотра фондовиков и реставраторов», — считает она.

В частности, по ее словам, представителям крымских музеев, у которых были взяты экспонаты, не знают даже показатели климат-контроля, при котором хранятся артефакты.

«Вещи абсолютно разные, от золота, до дерева и керамики. Они требуют совершенно разного подхода. Это уже серьезнейшее нарушение международного права по охране культурного наследия. Уровень предметов коллекции имеет мировое значение», — сказала Умрихина.

Между тем директор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин заявил «Российской газете», что решение амстердамского суда о перенесении окончательного решения является взвешенным, и вполне устраивает крымские музеи.

«Сегодняшнее решение суда показывает, что это очень сложный вопрос. И в современной международной практике оборота культурных ценностей подобных прецедентов нет. Это действительно сложная проблема, и мы понимаем все сложности, с которыми столкнулось голландское правосудие», — сказал он.

При этом Мальгин отметил, что музейщики готовы предоставить любые документы, которые подтверждают «крымское происхождение вывезенных культурных ценностей» и соответственно право собственности на эти экспонаты.

«Надеемся, что дальнейшее изучение ситуации с этой коллекцией приведет к единственно возможному решению — о принадлежности коллекции крымским музеям», — заявил директор музея.