Окна в крови: за что грузчик зарезал возлюбленную и ее сына

городе Елец Липецкой области 31-летний мужчина зарезал свою сожительницу и ее 7-летнего сына. По данным регионального Следственного комитета, все произошло 14 июля на глазах у 4-летней дочери погибшей.

В тот день соседи на протяжении нескольких минут слышали женский крик, однако потом он стих. На следующий день в гости к 29-летней погибшей пришли ее родители, однако им не открывали дверь. В результате родственники вызвали спасателей, чтобы те помогли им попасть в дом. По прибытии сотрудники МЧС увидели кровь на окнах квартиры и вызвали полицию.

Когда силовики попали внутрь, они обнаружили тела 29-летней женщины и ее сына. Рядом лежал труп мужчины, который по версии следствия, покончил жизнь самоубийством. Все это время в квартире находилась 4-летняя дочь погибшей.

«Свидетельницей убийства стала 4-летняя дочь погибшей женщины. Девочка была обнаружена в квартире, на ее теле имеются порезы», — пояснили в следкоме.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство двух и более лиц». Тело мужчины находится на судебно-медицинской экспертизе — она покажет, были ли в его крови алкоголь или наркотики.

Cвою версию происшествия рассказала раненная дочь погибшей — ее допрашивали в присутствии бабушки. По словам девочки, она спряталась, когда взрослые начали ссориться, поэтому никто не применял к ней насилие, пишет портал «Gorod48». Эта информация разнится с результатами обследованиями, так как на теле ребенка выявили следы ножевых ранений.

Позже стало известно, что за некоторое время до происшествия 31-летний мужчина жаловался на плохое самочувствие и утверждал, что у него смертельная болезнь. При этом он прошел медицинское обследование, которое не подтвердило диагноз.

По данным местных СМИ, 29-летняя погибшая и ее сожитель работали вместе на железной дороге. Она занимала более высокую должность, в то время как подозреваемый был грузчиком. Мужчина родился в Магадане, не наблюдался у психотерапевта и не имел приводов в полицию. Соседи утверждают, что до трагедии пара вела себя адекватно и не злоупотребляла алкоголем.

Ранее ситуация, когда сожитель жестоко расправился с ребенком своей возлюбленной, случилась в селе Ударники Новосибирской области.

26 апреля 2019 года 32-летний мужчина разозлился на 11-месячного младенца за то, что тот внезапно заплакал. В ярости он несколько раз ударил ребенка руками и ногами по телу и голове.

Известно, что мать ребенка злоупотребляла алкоголем — во время убийства сына она также выпивала у соседей. Ее семья числилась как неблагополучная, за ней наблюдали соцслужбы. Всего у женщины было шесть детей, однако в отношении двух из них ее лишили родительских прав. Оставшихся троих у сибирячки забрали после убийства младенца. По словам односельчан, грудничок родился в 2018 году. Его родной отец тем временем отсиживает срок за убийство.

«У нее первых детей забрали за то, что она первую девочку чуть не утопила там, тоже пьяная была. И потом она вышла замуж, спокойно родила еще троих детей, ей дали материнский капитал — и снова ничего хорошего. Хотя она сама тоже из детского дома, мать ее когда-то также была лишена родительских прав», — рассказали порталу «Новосибирск Онлайн» в районном сельсовете.

Правоохранительные органы задержали 32-летнего злоумышленника и поместили его в СИЗО . Он обвиняется в убийстве малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.

На похороны 11-месячного ребенка пришло все село Ударники. «Конечно, мы переживали тут всем селом, у нас и мужчины даже плакали, когда ребенка хоронили. Это, конечно, очень большая трагедия для нашего поселения», — отметили в сельсовете.

Убийство ребенка сожительницы совершил и житель города Балея в Забайкальском крае. В сентябре 2018 года он забил пятилетнего мальчика мухобойкой за то, что тот отказался учиться читать. В вечер убийства мужчина остался наедине с сыном возлюбленной. Находясь в алкогольном опьянении, он решил научить мальчика читать.

«Когда ребенок отказался учиться, злоумышленник не менее четырех раз ударил мальчика рукой по груди и лицу, а затем избил пасынка мухобойкой по лицу, телу, рукам и ногам. После этого обвиняемый трижды поднял мальчика над головой и бросил на пол», — рассказывали в региональном СК.

Ребенок скончался на месте. Мать, пришедшая домой вскоре после преступления, пыталась позвонить в полицию, однако сожитель не позволил ей сделать это. Как позже выяснилось, мужчина регулярно избивал женщину с 2017 по 2018 год. Летом 2019 года злоумышленника осудили по статьям УК РФ «Убийство малолетнего» и «Истязание».