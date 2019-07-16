Кремль отказался вмешиваться в ситуацию с выборами в Мосгордуму

«Безусловно, мы наблюдаем за тем, что происходит», — отметил он.

Песков уточнил, что вопросы соблюдения избирательного законодательства находятся в компетенции избиркома. Он также исключил возможность отказа от сбора подписей для регистрации кандидатов на выборы.