Названы самые безопасные города мира: в России это Нижний Новгород

Портал Numbeo опубликовал рейтинг 328 городов мира по уровню безопасности проживания. Список был составлен на основе онлайн-опроса граждан разных стран в первом полугодии 2019 года.

Но и России есть, чем гордиться: в первую сотню списка включен единственный крупный город нашей страны — Нижний Новгород. Волжская столица оказалась на 53 месте в рейтинге, набрав 73 балла из 100. Нижний Новгород значительно опередил собственно столицы: по показателям безопасности жизни Санкт-Петербург оказался 133-м, Москва — 143-ей. Урал и Сибирь — еще ниже: Екатеринбург занял 198 место, Новосибирск — 204-е.

Из городов бывшего СССР наиболее безопасным для проживания считается эстонский Тарту (79,6 балла, 16 место рейтинга), а наихудшим — казахский Алматы (29,4 балла, 308 место).

Но в порядке утешения отметим, что закрывает рейтинг столица Венесуэлы Каракас, индекс безопасности в котором достигает всего 14,7 баллов.