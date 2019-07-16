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Вице-премьер Италии заявил о готовившемся на него покушении 

Российская Газета + ещё 27 4 часа назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
На вице-премьера и руководителя МВД Италии Маттео Сальвини готовилось покушение. Об этом заявил сам политик, выступая на пресс-конференции в Генуе.
По его словам, покушение готовили участники группировки, задержанные 15 июля с крупной партией оружия.
"Сигнал поступил об украинской группе, которая хотела совершить покушение на мою жизнь… Мы передали сообщение, в данном случае очевидно, это не был сумасшедший или фантазер, и я рад, что эта угроза для меня послужила обнаружению этого арсенала", — цитирует Сальвини РИА Новости.
В понедельник стало известно о том, что в результате рейдов итальянские правоохранители захватили у членов ультраправых организаций большую партию оружия, предположительно, предназначенную для наемников в Донбассе. По делу о контрабанде оружием были задержаны три человека.
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Другое , МВД , РИА Новости , Генуя , Италия
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