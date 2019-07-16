Вице-премьер Италии заявил о готовившемся на него покушении

На вице-премьера и руководителя МВД Италии Маттео Сальвини готовилось покушение. Об этом заявил сам политик, выступая на пресс-конференции в Генуе

По его словам, покушение готовили участники группировки, задержанные 15 июля с крупной партией оружия.

"Сигнал поступил об украинской группе, которая хотела совершить покушение на мою жизнь… Мы передали сообщение, в данном случае очевидно, это не был сумасшедший или фантазер, и я рад, что эта угроза для меня послужила обнаружению этого арсенала", — цитирует Сальвини РИА Новости.

В понедельник стало известно о том, что в результате рейдов итальянские правоохранители захватили у членов ультраправых организаций большую партию оружия, предположительно, предназначенную для наемников в Донбассе. По делу о контрабанде оружием были задержаны три человека.