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«Россия 24» ошиблась и показала «оферистов» 

Lenta.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Телеканал «Россия 24» выпустил сюжет под названием «В сетях аферистов», однако в заставке к видео допустил ошибку в последнем слове. На ляп в эфире обратил внимание Telegram-канал MDK.
Ролик был показан утром в субботу, 13 июля. Во время того, как ведущая зачитывала подводку, на экране появилась заставка с названием сюжета. Но вместо «аферистов» редакторы написали «оферисты».
Это далеко не первая ошибка телеканала. Так, в январе 2018 года «Россия 24» назвала посла Украины в Таджикистане и Афганистане Виктора Никитюка одним из семи украинцев, погибших во время теракта в гостинице Intercontinental в Кабуле. По словам самого дипломата, в момент своей «гибели» он находился в Душанбе и крайне удивился новостям таджикских СМИ, которые ссылались на это сообщение.
В августе 2017 года журналисты «России 24» перепутали Японию с Якутией. На ошибку обратили внимание пользователи Twitter: они посмеялись над сотрудниками канала и посоветовали впредь быть внимательнее.
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Другое , Виктор Никитюк
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