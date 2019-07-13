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Предал Грузию: стало известно о тайных заработках Кикабидзе в России 

Газета.Ru 3 часа назад
«Я вам скажу такую вещь: не заблуждайтесь, что он здесь не бывает. Он приезжает на корпоративные концерты и хорошо зарабатывает здесь деньги» — ответил он на вопрос о позиции Кикабидзе в отношении политики России.
Он отметил, что у артиста в договоре есть пункт, в котором требуется не раскрывать его приезд и выступление.
«Тем не менее договоры он подписывает, а не просто приезжает и уезжает. А вы думаете, София Ротару, Сердючка… Они зарабатывают здесь деньги, а потом деньги тратят на АТО?» — заявил Клюев.
Говоря об источниках своей информации, он подчеркнул, что опирается не на слухи и «слишком хорошо знает всю эту публику». Он также спросил у журналиста, кто напал на миротворцев и после просьбы не углубляться в эту тему рассказал историю о том, как однажды участвовал в фестивале в Южной Осетии.
«Там дом культуры был. И он в таких жутких развалинах, там были такие дыры, это на меня произвело просто страшное впечатление. Я понимаю, что не осетины напали, все-таки напали грузины, да они этого и не отрицают», — сказал он.
Возвращаясь к теме Кикабидзе, Клюев назвал политическую позицию «делом каждого человека».
«Он хочет выглядеть таким, ну пусть таким и будет. Я просто хочу сказать другое: что слава Кикабидзе родилась в России, а не в Грузии. Потому что в Грузии он был просто музыкантом, и все, и не больше. Не выдающимся музыкантом. А потом ему много лет уже… Ну чего там говорить, он выбрал эту позицию и пусть наслаждается», — подытожил он.
Актер признался, что с момента съемок в фильме «ТАСС уполномочен заявить» они не встречались, однако обратил внимание на то, что своим участием в съемках фильма Кикабидзе обязан ему.
«В то время были такие календари настенные, и там Буба был нарисован, а в «ТАСС уполномочен заявить» сначала снималась другая группа. Потом ее закрыли, и их всех разогнали, очень многие хорошие актеры оказались за бортом. Когда сидели и обсуждали кого-то, я говорю: чего вы обсуждаете, вот посмотрите, Кикабидзе, советский артист, но он же иностранец! Разве он похож на простого, бытового русского человека? Нет. Так же появился и Соломин. Я про него сказал, что он самый типичный, самый положительный», — рассказал он.
Он добавил, что не любит, когда актеры занимаются политикой, потому что «они в этом деле ничего не понимают», и призвал всех заниматься своим делом, отметив, что политика — «дело грязное».
На интервью отреагировал сенатор Алексей Пушков, который опубликовал его у себя в соцсетях, сопроводив подписью: «Что и требовалось доказать: что Кикабидзе, что Катамадзе — одним миром мазаны».
Ранее Вахтанг Кикабидзе выразил полную поддержку певице Нино Катамадзе, которая отказалась выступать на территории России.
«В моих руках только это оружие, только этим я могу сказать моим слушателям о той боли, что болит у моей страны, о множестве жертв, которая понесла Грузия за свободу, к которым добавились зеницы ока еще нескольких молодых людей и люди, которые до сих пор находятся в тяжелейшем состоянии — каждый из них болит и каждого чувствую день и ночь!» — написала она в своем фейсбуке.
Протесты в Грузии начались 20 июня после того, как депутат Госдумы России Сергей Гаврилов, находившийся в составе делегации Межпарламентской ассамблеи православия, занял место спикера парламента и произнес речь на русском языке. Депутаты потребовали от российских делегатов «убираться вон».
Вечером на площади перед зданием парламента собралось более 10 тысяч возмущенных протестующих, которые требовали отставки ряда высокопоставленных лиц. В ходе столкновений с полицией пострадали более 200 человек. В результате требований митингующих свою должность покинул спикер грузинского парламента Ираклий Кохабидзе.
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Другое , Сергей Гаврилов , Алексей Пушков , Вахтанг Кикабидзе , София Ротару , Нино Катамадзе , ИТАР-ТАСС , Грузия , Южная Осетия
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