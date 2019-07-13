В Киеве обстреляли из гранатомета офис телеканала «112 Украина»

Киеве полицейские разыскивают злоумышленника, который выстрелил в фасад здания телеканала «112 Украина » из гранатомета. Инцидент произошел в ночь на субботу, 13 июля.

В результате никто не пострадал. Тем не менее, атака была квалифицирована правоохранителями как террористический акт — уголовное дело было возбуждено именно по этой статье. В Киеве начата специальная полицейская операция по задержанию стрелявшего.

«В 3:40 в полицию поступило сообщение о том, что местные жители слышали звук, похожий на взрыв, на улице Дегтяревской в Шевченковском районе города. По указанному адресу немедленно выехали следственно-оперативные группы территориального и Главного управлений полиции, взрывотехники, кинологи и экипажи патрульных», — говорится в сообщении киевской полиции.

Прибывшие правоохранители увидели, что взрыв повредил фасад здания — там осталось небольшое отверстие от снаряда. Вскоре при обследовании местности полиция нашла отстрелянный тубус гранатомета, который направила на экспертизу. Все собранные материалы будут переданы в Службу безопасности Украины

Генеральный директор «112 Украина» Егор Бенкендорф пообещал усилить охрану здания и приложить все усилия для поиска виновных в преступлении.

«Я обращаюсь в администрацию президента Украины, кабинет министров, лично к министру внутренних дел, генеральному прокурору и Службе безопасности Украины с требованием немедленно осудить преступные действия в отношении «112 Украины», — заявил медиа-менеджер.

Он призвал власти жестче бороться с атаками на СМИ.

«Вы должны четко и решительно сказать: «На Украине нельзя использовать силу в отношении СМИ». Этого от вас ждет весь цивилизованный мир, включая посольства стран «Большой семерки», куда мы уже обратились за поддержкой», — добавил Бенкендорф.

Руководитель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко также осудил атаку и связал ее с намеченными на 21 июля парламентскими выборами в стране.

«Какими бы горячими ни были предвыборные реалии в Украине, но война против журналистов и медиа — это война против Украины. Национальный союз журналистов Украины призывает Службу безопасности Украины и другие правоохранительные ведомства к проведению эффективного расследования атаки», — указал журналист.

«Попадание в здание канали «112 Украина» — это столкновение политических групп на выборах в Верховную раду . Или предупреждение Медведчуку.

Могла ли группа Зеленского это сделать? Могла. У них, с точки зрения драматургии, все так построено. Перевести действие из мыльной оперы в драму или триллер. Группа Порошенко? Тоже может — чтобы свалить все на Зеленского. Мог и Медведчук — чтобы поднять свой рейтинг. Я думаю, это мощная системная провокация. Какой-то начальный этап», — указал политолог.

Российская журналистка, ведущая программы «60 минут» Ольга Скабеева в этой связи напомнила, что «112 Украина» ранее получал угрозы от украинских ультраправых радикалов, которые пытаются повлиять на редакционную политику телеканала.

Националисты были возмущены намерением канала показать фильм американского оскароносного режиссера Оливера Стоуна «В борьбе за Украину», в котором рассказывается о деградации Украины как государства, передает ФАН.

«Да здравствует свобода слова на Украине! Что-то надо еще говорить?» — добавила Скабеева.

В прошлом месяце стало известно, что украинский журналист Вадим Комаров, избитый в городе Черкассы 4 мая, скончался, не приходя в сознание. Об этом сообщил глава НСЖУ Томиленко.

«С момента нападения Вадим был без сознания, находился в состоянии комы.

Единственная версия покушения, а теперь уже и убийства, которую разделяют черкасские журналисты, — профессиональная деятельность Комарова»,

По словам Томиленко, Комаров «был неудобным» для местных политиков и расследовал резонансные случаи коррупции. Вадим Комаров писал про «пьяный бунт» в Черкасской исправительной колонии №62, незаконное строительство и коррупцию в городском совете. В 2016 году на него уже было совершено покушение — Комарова пытались застрелить.

Представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по свободе СМИ на Украине Арлем Дезир вместе с посольством США в Киеве призвал расследовать убийство Комарова и обеспечить безопасность журналистов в стране.

По данным НСЖУ, за прошедший год нападения были совершены на 78 журналистов. МВД Украины сообщило, что в 2018 году 63 уголовных дела было возбуждено в связи с препятствованием профессиональной деятельности работников СМИ.

«На Украине вновь погиб журналист. Привычная поступь украинской «демократии», — написал сенатор в своем твиттере.