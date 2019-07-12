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Пушков отреагировал на сведения о тайных выступлениях Кикабидзе в России 

Парламентская газета 12 часов назад
Фото: Парламентская газета
Глава Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в пятницу отреагировал на информацию о том, что грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе тайно выступает на корпоративах в России.
«Что и требовалось доказать: что Кикабидзе, что Катамадзе — одним миром мазаны», — написал сенатор на своей странице в сети микроблогов Twitter.
О тайных выступлениях Кикабидзе 12 июля рассказал журналистам актер Малого театра Борис Клюев. По его словам, в договорах грузинского артиста прописано, что о его приезде в Россию никто не должен знать. При этом Клюев подчеркнул, что Кикабидзе стал популярным именно в РФ, а не в Грузии, где он был «просто музыкантом».
22 июня грузинская певица Нино Катамадзе выступила на фестивале «Усадьба Jazz» в Москве, после чего подверглась критике со стороны грузинской общественности. Позднее артистка в своем Facebook пообещала, что это было последнее выступление в России, и поддержала протестующих в Тбилиси, требующих отставки министра внутренних дел Георгия Гахарии.
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Другое , Георгий Гахария , Алексей Пушков , Вахтанг Кикабидзе , Нино Катамадзе , Борис Клюев , Совет Федерации
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