Пушков отреагировал на сведения о тайных выступлениях Кикабидзе в России 

Глава Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в пятницу отреагировал на информацию о том, что грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе тайно выступает на корпоративах в России.
«Что и требовалось доказать: что Кикабидзе, что Катамадзе — одним миром мазаны», — написал сенатор на своей странице в сети микроблогов Twitter.
О тайных выступлениях Кикабидзе 12 июля рассказал журналистам актер Малого театра Борис Клюев. По его словам, в договорах грузинского артиста прописано, что о его приезде в Россию никто не должен знать. При этом Клюев подчеркнул, что Кикабидзе стал популярным именно в РФ, а не в Грузии, где он был «просто музыкантом».
22 июня грузинская певица Нино Катамадзе выступила на фестивале «Усадьба Jazz» в Москве, после чего подверглась критике со стороны грузинской общественности. Позднее артистка в своем Facebook пообещала, что это было последнее выступление в России, и поддержала протестующих в Тбилиси, требующих отставки министра внутренних дел Георгия Гахарии.