Люстрация может обернуться против Зеленского

При этом он подчеркнул, что пока документ не принят, говорить об этом преждевременно. Кроме того, Герус признался, что не является специалистом в этом вопросе, поэтому не знает, какие именно чиновники попадают под люстрацию.

Как будет принят закон, так он и будет работать, — сказал он порталу «Обозреватель».