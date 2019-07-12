Глава Агентства США по глобальным медиа Джон Лэнсинг заявил, что Москва якобы вкладывает в канал RT и агентство Sputnik в десять раз больше денег, чем Вашингтон тратит на государственные СМИ. Это заявление было сделано на заседании комитета палаты представителей по бюджетным ассигнованиям, посвящённом противодействию «российской дезинформации и злонамеренной деятельности». Участники мероприятия сделали вывод, что правительство прилагает недостаточно усилий для противостояния Кремлю. Стоит отметить, что на самом деле совокупный бюджет медиагруппы, в которую входит RT, почти в два раза меньше, чем сумма, потраченная на СМИ, находящиеся под ведомством Лэнсинга (в том числе «Голос Америки» и «Радио Свобода»). Кроме того, СМИ, финансируемые его агентством, не раз попадались на лжи и фальсификации фактов. С подробностями — корреспондент RT Илья Петренко.
В сенате США признали неэффективной борьбу с «российской дезинформацией»
Другое , Сенат США , ИА Sputnik , радио "Свобода" , Голос Америки , Москва , США
Читайте также