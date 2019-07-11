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Россия пригрозила Британии 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: Lenta.ru
Британские СМИ, работающие в России, могут столкнуться с зеркальными мерами после того, как телеканал RT и агентство Sputnik не пустили на конференцию по свободе СМИ в Лондоне. Об этом заявила представитель российского МИД Мария Захарова на брифинге, его запись доступна на странице ведомства в Facebook.
«Мы всегда исходили из принципа взаимности», — цитирует Захарову «Интерфакс».
Дипломат отметила, что издания должны быть готовы к последствиям из-за действий правительства Соединенного Королевства.
9 июля Захарова потребовала предоставить конкретные факты, на основании которых RT и Sputnik были лишены аккредитации. В противном случае обвинения британцев Москва расценивает как «клевету, очерняющую деловую репутацию российских СМИ, яркий пример распространения "фейковых новостей" и дезинформации», указывала она.
Как ранее передавало РИА Новости, RT и Sputnik лишили аккредитации из-за их «активной роли в распространении дезинформации». Именно такое объяснение дал британский МИД, выступивший одним из организаторов конференции. За примерами дипведомство посоветовало обратиться к регулятору Ofcom. Тот ранее обвинил RT в семи нарушениях вещательного кодекса.
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Другое , Мария Захарова , МИД , ИА Sputnik , Russia Today , Интерфакс
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