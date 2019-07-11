Путин дал оценку предложению Зеленского о встрече

«Мы никогда не отказывались ни от одного из предложенных форматов, в том числе от расширения нормандского формата», — сказал президент России.

В то же время он отметил, что «это очевидная вещь», что саммит должен быть хорошо подготовлен и что поговорить о нем можно будет после выборов в Верховную раду , которые пройдут 21 июля, и окончательного формирования украинского правительства

Кроме того, Путин подчеркнул, что для начала необходимо узнать мнение всех сторон переговоров. «Я не знаю, как реагируют [на это приглашение] другие участники предложенного формата», — сказал он, напомнив, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй скоро покинет свой пост. «Она в каком качестве приглашается на эту встречу? Она вообще согласна или нет? Непонятно», — обратил внимание российский лидер.

«Американская администрация как реагирует? Мы не знаем. Как реагируют Германия Франция ? Это все вопросы, которые подлежат проработке», — подытожил президент, добавив, что российская сторона «никогда не отказывалась от контактов, если они идут на пользу». «И это [предложение] тоже может быть интересным», — считает Путин.

Ранее, 8 июля, украинский лидер Владимир Зеленский записал видеообращение в фейсбуке, в котором предложил российскому коллеге Владимиру Путину устроить переговоры с участием не только «нормандской четверки» — России, Франции, Украины и Германии, но и при посредничестве лидеров США и Великобритании.

Как выразился Зеленский, «компанию для разговора» он предлагает созвать в лице президента США Дональда Трампа , премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эмманюэля Макрона.

При этом президент Украины отметил, что киевские власти «не меняют и не отказываются ни от каких дипломатических форматов».

«Надо поговорить? Надо. Давайте обсудим, чей Крым и кого там нет в Донбассе», — конкретизировал тему переговоров Зеленский.

Он уверен, что белорусский лидер Александр Лукашенко «с удовольствием предоставит площадку» для встречи представителей шести стран.

Свою идею Владимир Зеленский высказал после отмены телемоста между украинским каналом NewsOne и «Россией 1».

Между тем во Франции его предложение встретили положительно, передает ТАСС.

«Франция приветствует готовность президента Украины Владимира Зеленского начать диалог со своим российским коллегой [президентом России Владимиром Путиным] по урегулированию кризиса между двумя странами», — говорится в сообщении министерства иностранных дел Франции.

Французские дипломаты напомнили, что «встречи в так называемом нормандском формате направлены на содействие выполнению обязательств, взятых сторонами в рамках минских соглашений, которые составляют согласованную основу для урегулирования конфликта на востоке Украины».

«Эти встречи не исключают любых других дипломатических усилий, направленных на достижение этой цели, и дополняют, в частности, обсуждения в Трехсторонней контактной группе под эгидой ОБСЕ », — пояснили во внешнеполитическом ведомстве

В российском МИДе, в свою очередь, отметили, что приветствуют инициативы по решению конфликта на юго-восточной части Украины, но только в том случае, если это будет сделано в соответствии с утвержденными Совбезом ООН минскими соглашениям, которые были подписаны в 2015 году главами России, Германии, Украины и Франции.

«Мы готовы рассматривать конкретные предложения, которые будут помогать выполнять резолюцию СБ ООН, утвердившую минские договоренности, а не подменять эту резолюцию и сами минские договоренности», — заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров

Кроме того, он отметил важность прямых переговоров между сторонами этого конфликта — между Киевом и представителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

В то же время он предположил, что могут существовать и «другие предложения». «Но упор надо делать на прямой диалог [сторон конфликта], это сердцевина минских договоренностей», — уверен глава российского ведомства.