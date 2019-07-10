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«Шансов было минимум»: генерал объяснил, почему Малахова не взяли в разведчики 

360tv.ru 3 часа назад
Фото: 360tv.ru
Ведущий Андрей Малахов во время своей программы «Прямой эфир» признался, что хотел стать разведчиком, однако ему отказали. Генерал-лейтенант Леонид Решетников объяснил, что у Малахова практически не было никаких шансов попасть в разведывательную школу. Об этом сообщил сайт «Царьград».
Андрей Малахов рассказал, что мечтал стать разведчиком, поэтому поехал в училище в Горьком. Однако, по словам телеведущего, там ему ответили: «мальчик, езжай обратно, несмотря на твою серебряную медаль».
Исполнительный директор Общества развития русского исторического просвещения «Двуглавый Орел», кандидат исторических наук, генерал-лейтенант СВР Леонид Решетников усомнился в том, что в Горьком вообще была разведывательная школа. По его словам, Малахов не подходил по критериям.
«Конечно, шансов было минимум. Практически никаких, конечно. Он ни по каким данным не проходил. В этом случае золотая или серебряная медаль не играла никакой роли. Поэтому попасть в разведшколу… И чья это была разведшкола? ГРУ или ПГУ. Это же тоже неизвестно. Может быть, по каким-то каналам, от каких-то знакомых он узнал о такой школе в Горьком», — объяснил он.
Генерал отметил, что в 1976 году он пришел в разведку и ни разу не слышал о том, чтобы в Горьком были школы внешней разведки, ПГУ, КГБ.
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Другое , Леонид Решетников , Андрей Малахов , ГРУ
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