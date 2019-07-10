Британия не дала визу сотруднику МИД России для участия в форуме по СМИ

ЛОНДОН, 10 июл — РИА Новости, Денис Ворошилов Великобритания не выдала визу сотруднику МИД РФ для участия в конференции по свободе СМИ, несмотря на то, что ранее Россия приглашалась к участию и данный сотрудник был аккредитован на форуме, сообщил пресс-секретарь российского посольства в Соединенном Королевстве.

"Известно, что визы для сотрудников, направляющихся в командировки, являются одной из проблем текущих российско-британских отношений. Но даже в этих условиях невыдача визы представителю МИД России, следовавшему на конференцию, выглядит дико. Британцы сами пригласили российскую сторону принять участие в конференции, сами аккредитовали российского делегата, а затем сами же не выдали ему визу, сорвав поездку", — сказал журналистам пресс-секретарь.

Дипломат добавил, что ранее такие инциденты случались с США, которые отказывали в визах официальным представителям, направлявшимся на мероприятия ООН

"Теперь эту практику, видимо, берут на вооружение в Лондоне — такое неожиданное проявление находит происходящее на фоне Brexit сближение Великобритании с США. С большим сожалением наблюдаем, как риторика о «глобальной Британии» и «порядке, основанном на правилах» на деле ведет ко все новым нарушениям международного права и общепринятых норм дипломатического общения. Британцы со всей очевидностью предпочитают произвольно установленные «правила» универсально согласованным правовым нормам, а в случае с подобными конференциями обсуждение проблем в узком кругу единомышленников для них предпочтительнее широкой дискуссии с разнообразием мнений", — сказал пресс-секретарь.