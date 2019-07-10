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В Цюрихе суд запретил петуху кукарекать по ночам 

Москва24 + ещё 2 1 час назад
Фото: Москва24
Жители Цюриха обратились в суд из-за криков петуха, который мешал им спать по ночам. Об этом сообщает газета Neue Zurcher Zeitung.
Суд обязал хозяина птицы обеспечить ее «молчание» с 22:00 до 08:00 по будням и в субботу. По воскресеньям петуху запретили кукарекать на час дольше — до 09:00. Теперь в «тихий час» петух не сможет покидать курятник. Он будет сидеть там в полной темноте. Кроме того, суд потребовал у владельца улучшить звукоизоляцию курятника.
По данным газеты, прежде чем подать в суд на соседа, устроившего птичник в гараже рядом с домом, истец собрал доказательства. В частности, он документально зафиксировал, сколько кукарекает петух. Он подсчитал, что днем и ночью птица кричит по 14–44 раза в час, а громкость кукареканья на расстоянии 15 метров составляет 84 децибела.
Тем не менее в суде засомневались, насколько точно можно измерить громкость петушиного голоса при помощи мобильного телефона. Такой способ доказать вину птицы и соседа квалифицировали как «условно приемлемый».
Сначала истец настаивал на сносе курятника, так как разрешение на него сосед получил уже после постройки гаража. Однако кантональный суд Цюриха счел это требование излишним. Как сказано в судебном постановлении, «в квартире или собственном саду все могут заниматься своим хобби». Кроме того, отметили юристы, понятие «использование жилья» предусматривает в том числе содержание в доме домашних животных. Как уточнило швейцарское издание, помимо петуха, в курятнике живут десять кур.
Ранее аналогичный случай произошел во Франции. Там петух также оказался на «скамье подсудимых» как виновник шума по утрам. В суд на птицу и его хозяйку подала пожилая супружеская пара. Истцы потребовали от владелицы петуха по имени Морис компенсацию в размере тысячи евро.
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