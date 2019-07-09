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«Не знаю, сколько мне осталось»: Хлебникова рассказала о своей болезни 

Teleprogramma.pro 3 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
Марина Хлебникова откровенно рассказала о своей жизни и планах на ближайшее будущее. Известно, что певица тяжело переживает смерть бывшего мужа, из-за случившегося она попала в больницу, а затем начала катастрофически терять вес. Многие даже заподозрили, что артистка страдает алкоголизмом.
больше по темеТаролог рассказала о тяжелом психологическом кризисе Марины ХлебниковойКак считает Натали Пак, если не предпринять мер, то последствия для певицы могут быть ужасными.
По словам Хлебниковой, горе от утраты в итоге стало для нее причиной двигаться дальше. Она уже подбирает новые песни для своего репертуара, участвует в съемках, собирается выпустить книгу стихотворений и закончить книгу-триллер. Но загадывать надолго артистка не спешит из-за ее заболевания. «Болезнь моя никуда не делась, и я не знаю, сколько мне еще осталось. Да неважно сколько, важно — как», — призналась звезда девяностых в беседе с журналом «Караван историй». На слухи о пристрастии к спиртному и другие обидные сплетни, которые в последнее время активно распространяются в Сети, певица старается не обращать внимания. Ей важнее поддержка поклонников, которые приходят на ее выступления, подпевают ее песням, а затем аплодируют ей стоя.
Ранее Марина Хлебникова призналась, что больше всего переживает за дочь Доминику. Как сообщал портал Teleprogramma.pro, повзрослевшая наследница уехала учиться за границу. Быть рядом с ней лично артистка пока не может, а телефонные разговоры не могут в полной мере передать материнскую поддержку.
Марина Хлебникова откровенно рассказала о планах. Фото: globallookpress.com
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