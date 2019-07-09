Ответ не услышала: студентка упала в обморок на встрече с Путиным

Одной из учащихся Уральского федерального университета стало плохо на встрече президента России Владимира Путина со студентами и аспирантами вуза, проходившей в Екатеринбурге

Самочувствие девушки ухудшилось, когда российский лидер отвечал на ее вопрос, передает портал Ura.Ru.

«Помогите, пожалуйста, девочке. Ничего страшного, я думаю. И доктора поищите», — сказал глава государства, заметив ее состояние.

Девушку вывели из зала, а первую медицинскую помощь учащейся пошла оказывать заместитель председателя правительства РФ по вопросам социальной политики Татьяна Голикова

Позднее пресс-секретарь УрФУ Дмитрий Бенеманский сообщил, что девушке не понадобилась госпитализация, передает РИА «Новости».

«Видел, как он сидит на диване и ему измеряют давление врачи»,

«С Чилингаровым все хорошо. Почувствовал легкое недомогание и продолжит работу на конференции», — сказали в пресс-службе партии.

Вместе с тем, мир продолжает с опасением следить за состоянием здоровья канцлера ФРГ Ангелы Меркель, которое в последнее время дало несколько поводов для беспокойства. Так, во второй половине прошлого месяца федеральный канцлер дважды плохо почувствовала себя на публике.

Впервые это произошло 18 июня, когда во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Берлине Меркель охватила внезапная дрожь. Она пыталась справиться с недомоганием путем изменения положения рук, однако недуг не проходил в течение примерно минуты.

Причиной случившегося была названа жара. По словам врача, у политика случился тремор из-за обезвоживания. Как отметила сама Меркель в общении с журналистами, после употребления воды ей стало значительно лучше.

«После этого я выпила, как минимум, три стакана воды. Видимо, их мне и не хватало. Сейчас я чувствую себя очень хорошо», — пояснила политик.

На встрече с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером 27 июня с Меркель вновь случился припадок. Теперь уже недуг невозможно было списать на воздействие солнечных лучей. Руководители немецкого государства находились в помещении, в котором, очевидно, была зафиксирована комфортная температура воздуха.

Меркель вновь пыталась сдержать дрожь в теле руками, и опять — безрезультатно.

Правда, если Зеленский предпочел не заметить происходящее с коллегой, то теперь на проблемы с главой правительства отреагировали оперативно. Женщине поднесли стакан воды, однако она жестом отказалась сделать хотя бы один глоток.

Также в июне сообщалось, что врачи диагностировали у посла Сербии в Белоруссии Велько Ковачевича перелом ребер и пневмоторакс, полученные во время падения при обмороке от жары, сообщала пресс-служба белорусского министерства здравоохранения.

В сербской дипмиссии сообщили, что Ковачевич чувствует себя хорошо, предварительный диагноз «инсульт» не подтвердился.

«Нахождение в больнице в настоящее время связано с полученной при обмороке травмой — переломом ребер и возникшим пневмотораксом», — рассказали медики.

Джерри Надлер, который активно выступал за продолжение расследования в отношении американского лидера Дональда Трампа по «российскому делу», упал в обморок

во время пресс-конференции мэра Нью-Йорка Билла Де Блазио. В своем твиттере он позднее написал, что в помещении было очень душно.

В том же месяце во время выступления тогдашнего президента Украины Петра Порошенко в Авдеевке стоявшая возле него девушка-военнослужащая упала в обморок. Несколько мужчин подхватили девушку и отнесли ее в сторону, чтобы оказать первую помощь. Порошенко прекратил речь и отошел к бойцу, а затем через некоторое время вернулся к микрофону.

В ноябре прошлого года в Сети появилось видео того, как Трамп прервался во время выступления перед избирателями и восемь минут ждал, пока врачи осматривали мужчину, упавшего в обморок.

Мужчина упал, потеряв сознание, в ходе выступления американского лидера. Доклад пришлось прервать. Все это время в течение восьми минут глава Белого дома ждал, пока пострадавшему окажут медицинскую помощь. Затем мужчине помогли покинуть зал, передает ФАН.