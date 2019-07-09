«Давайте не вздыхать о прошлом»: Володин об отношениях России и Грузии

Госдума предложила президенту и правительству принять специальные экономические меры, но грузинская сторона в понедельник осуждающе отнеслась к поведению этого журналиста. Какой реакции мы ожидаем? Если мы продолжаем предлагать эти меры, даже несмотря на их осуждение.

— Давайте исходить из того, что, когда случился первый конфликт и пострадала наша делегация, только случайность уберегла от последствий, которые могли случиться на территории Грузии . Радикальные сторонники [Михаила] Саакашвили из партии меньшинства парламента сделали все, чтобы не допустить работу ассамблеи православия. Это было начало, и именно в этот момент было бы правильно грузинскому руководству все это прекратить, осудить действия радикалов и сказать о необходимости выстраивания дружеских отношений.

Потому что эти отношения важны для Грузии, в первую очередь. Вы посмотрите: наша страна является покупателем номер один грузинского вина, покупателем номер один минеральных вод.

Россия по объему перечислений денежных средств является также страной номер один. $631 млн только по прошлому году, это порядка 25% всех переводов на территорию Грузии из других стран.

Еще один важный аргумент в том, что российские туристы оставляют деньги на территории Грузии. Их количество с каждым годом увеличивается, а по итогам прошлого года мы делим первое место по количеству отдохнувших на их территории туристов с Азербайджаном

Все это должно и на Грузию, и на ее руководство накладывать определенную ответственность. Они должны дорожить такими отношениями. Тем, что торгово-экономический оборот растет, тем, что Россия формирует почти 20% ВВП Грузии.

Власти Грузии в первую очередь заинтересованы в том, чтобы были мир и согласие, а отношения развивались. Мы из чего исходим при таких русофобских настроениях, при таком негативном отношении, которое формируется к нашей стране, к нашим гражданам? Из того, что пребывать на территории Грузии небезопасно.

Мы видим, что начали поступать угрозы, что дискриминация появилась по отношению к российским гражданам, к стране. Звучат оскорбительные заявления президента Грузии. Она заявила, что Россия — агрессор, а россияне — оккупанты. Она об этом написала в своем твиттере. Наверное, по-другому ей было стыдно об этом говорить. Но такое недопустимо. Мы не можем себя считать ни агрессорами, ни оккупантами, если развиваем такие отношения и формируем экономику Грузии.

Вдумайтесь! 20% ВВП. Каждый пятый доллар, лари формирует Россия. Такое отношение к нам непозволительно. Мы не можем допустить, чтобы так к нам относились, к нашей стране. Мы много сделали для Грузии, а обратно получаем чувства ненависти и нетерпимости. Оскорбительные слова в адрес руководства нашей страны, президента! Мы считаем, что так делать нельзя, и в связи с этим приняли решение обратиться в правительство, чтобы оно уже инициировало со своей стороны предложение о запрете поставок в Россию воды, вина. Также мы считаем правильным запретить перечисление средств с территории Российской Федерации.

В этих условиях нетерпимости и русофобии нельзя отправлять на отдых российских граждан. Они могут оказаться заложниками данной ситуации.

Как будет выходить грузинская сторона из этой ситуации, сложно сказать, но одно очевидно: так вести себя недопустимо, и мы не можем позволить, чтобы Грузия и ее руководство так относились к нашей стране.

Сегодня уже решение будет оформлено в соответствии с нашими правилами и будет направлено председателю правительства. А дальше уже решение за правительством.

— Не будет ли вы сами скучать по грузинским винам и водам?

— От возможности попробовать грузинское вино не отказываюсь, но, думаю, что и я, и мои близкие обойдемся без грузинских вин и вод. У нас, кстати, замечательные вина сейчас в России, рекомендую. Когда нас приучали к грузинским винам, а это было во времена Советского Союза, наших вин не было, потому что создавались условия для грузинского вина. А сегодня у нас есть хорошие краснодарские, крымские вина, и они конкурируют с европейскими винами.

Грузинские вина до этого стандарта уже не дотягивают. Сейчас времена изменились.

Кстати, в ближайшее время мы примем законопроект о виноделии, виноградарстве. Это будет первый закон в нашей стране, который поддерживает виноделие и создает преференции для наших производителей вина. Поэтому давайте не будем вздыхать о прошлом. Им дорожить надо, но не нужно ставить на одну планку: народ, страну и вино. Мы считаем, что можно вином пожертвовать ради уважения к нашей стране.

Думаю, что любая другая страна мира, если бы по отношению к ней так себя вели, давно бы приняла аналогичные меры.

— Правильно я понимаю, что, на ваш взгляд, в последнее время риторика грузинских властей не изменилась, не стала более приемлемой для нас?

— Но они же извинились за поведение журналиста? — Когда [депутат Сергей] Гаврилов был в Грузии, что сказала их президент? Россия — страна агрессор, оккупант. Она за себя должна извиниться хотя бы?

— То есть она должна извиниться еще за ту ситуацию?

— Так она должна была извиниться сразу, как только ушла в эти эмоции, не подумав ни о Грузии, ни народе, ни о грузинской экономике.

Мы строим отношения на принципах дружбы, равенства, уважения. Мы не вмешиваемся в суверенные дела Грузии. У нас там даже посольств нет. Все вопросы дипломатических отношений осуществляются через Швейцарию. А дальше что?

Мы кормим, потребляем. Они получают деньги российского народа! Совершенно очевидно, что потребителей этой продукции мало, а желающих поставить много.

Вон посмотрите — Молдавия. Может расширить элементарно свое предложение по винам. У нас свои вина сейчас появляются все больше и больше. Импорт вин сейчас неактуален. Надо беречь наших граждан.

— Хочется понять, как улучшить наши отношения, спасти их уже в текущей ситуации?

— Им? Не хотел бы им советы давать. Но совершенно очевидно, что они должны понимать, что так себя вести нельзя.

— Послушайте, мы сколько раз понимали, что они поняли? Россия терпелива, постоянно прощает и из раза в раз все это потом пытается нивелировать. В этот раз им надо самим взять и спросить себя, понять, куда они ведут свою страну.

— Если президент Грузии извинится за свое изначальное высказывание, как вы считаете, ситуация улучшится?

— Если руководство Грузии и их политики будут выстраивать отношения на принципах дружбы, принципах взаимовыгодных отношений, то, безусловно, это сформирует другую атмосферу. А атмосфера доверия — она хороша тем, что сразу дает результаты в виде дружеских отношений и взаимности.

Но чтобы эта атмосфера была создана, надо делать шаги. А сейчас какие шаги мы видим? Какая риторика? Об этом надо говорить. Пока они далеки от этого.

Сегодня 416 депутатов единогласно высказались за то, чтобы прекратить кормить и платить. За правительством — принятие решения.

— Габунию же отстранили, осудили. Нам казалось, что риторика улучшилась.

— Риторика улучшилась? Хорошо. Только в одном заявлении президент Грузии пишет, что мы оккупанты и агрессоры, а в другом заявлении она говорит о мире и сотрудничестве.

Может, она лично возьмет и выскажет свою позицию, более четкую, более ясную, более понятную. Мы не заслужили такого отношения. Почему мы должны все это терпеть?

Вы же завтра будете в либеральных СМИ говорить: сколько денег уходит! А тут: не запрещайте им, пусть перечисляют! $631 млн в прошлом году. В 2016 году — $421 млн С таким ростом за два года в конце 2019 года должны были перечислить под миллиард долларов.