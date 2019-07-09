Вячеслав Володин объявил на сегодня внеочередное заседание Совета Госдумы 

Сегодня депутаты приняли заявление, в котором рекомендовали правительству рассмотреть целесообразность введения специальных экономических мер в отношении Грузии и представить соответствующие предложения президенту. Однако Владимир Путин высказался против санкций в отношении Тбилиси, объяснив это уважением к грузинскому народу. В ответ на это Володин заявил, что позиция Госдумы о необходимости ответных мер неизменна.
В воскресенье вечером ведущий Георгий Габуния начал свою программу на канале «Рустави 2» с оскорблений в адрес российского лидера. Выступление Габунии осудили президент и премьер Грузии, МИД страны расценил его как попытку внести напряжение в двусторонние отношения. Накануне журналиста отстранили от эфиров на два месяца, однако увольнять его руководство «Рустави 2» не планирует.