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Вячеслав Володин объявил на сегодня внеочередное заседание Совета Госдумы 

Говорит Москва + ещё 1 2 часа назад
Сегодня депутаты приняли заявление, в котором рекомендовали правительству рассмотреть целесообразность введения специальных экономических мер в отношении Грузии и представить соответствующие предложения президенту. Однако Владимир Путин высказался против санкций в отношении Тбилиси, объяснив это уважением к грузинскому народу. В ответ на это Володин заявил, что позиция Госдумы о необходимости ответных мер неизменна.
В воскресенье вечером ведущий Георгий Габуния начал свою программу на канале «Рустави 2» с оскорблений в адрес российского лидера. Выступление Габунии осудили президент и премьер Грузии, МИД страны расценил его как попытку внести напряжение в двусторонние отношения. Накануне журналиста отстранили от эфиров на два месяца, однако увольнять его руководство «Рустави 2» не планирует.
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Другое , Георгий Габуния , Владимир Путин , Вячеслав Володин , МИД , Госдума , Грузия
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