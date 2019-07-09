Между небом и землей: Стинга сразил загадочный недуг

Популярный британский певец Стинг отменил концерт в Генте из-за проблем со здоровьем. В своем официальном аккаунте в твиттере директор музыканта принес извинения фанатам, однако причин недуга разглашать не стал.

«С сожалением вынуждены сообщить, что выступление Стинга на джазовом фестивале в Генте сегодня вечером пришлось отменить по рекомендации врача», — указывается в сообщении.

Стинг должен был выступать вечером 9 июля на церемонии закрытия ежегодного Гентского джазового фестиваля. Первая неделя фестиваля носит название «All That Jazz» и состоит из концертов знаменитых джазовых музыкантов со всего мира. Вторая неделя посвящена представителям родственных жанров — от фанка и соула до фри-джаза и электронной музыки.

Выступление Стинга было заявлено главным номером торжественной церемонии закрытия. Билеты на мероприятие купило 6 тыс. человек. После отмены концерта организаторы фестиваля пообещали проинформировать всех о болезни музыканта.

Стинг начал карьеру в группе The Police в конце 1970-х. Вместе с барабанщиком Стюартом Коуплендом и гитаристом Энди Саммерсом Стинг создали группу, которая удостоилась шести премий «Грэмми» и создала множество хитов. Однако коллектив распался из-за того, что Стинг решил попробовать себя в сольной карьере.

Самостоятельное творчество Стинга началось в 1984 году. Через год музыкант выпустил свой первый платиновым альбом с синглом «Russians». В этой песне он использовал мелодию из сюиты «Поручик Киже» русского композитора Сергея Прокофьева . Текст песни написан во времена Холодной войны, и в нем говорится о страхе ядерной угрозы со стороны России у европейцев и американцев.

На счету Стинга десять премий «Грэмми», «Эмми» и «Золотой глобус». Кроме этого, артист сыграл несколько примечательных ролей в кино, включая «Дюну» Дэвида Линча , «Приключения барона Мюнхгаузена» Терри Гиллиама и криминальную комедию «Карты, деньги, два ствола» Гая Ричи. Также Стинг был четырежды номинирован на премию «Оскар» за лучшую музыку к фильму.

В России британский певец пользуется большой популярностью и дает концерты на постоянной основе. В прошлом году он выступил в Екатеринбурге и Москве с американским поп-исполнителем Шэгги. Музыканты представили композиции из нового альбома «44/876», а также исполнили любимые всеми хиты.

Ранее в этом году Ростовский Арбитражный суд вызвал британского певца в страну за получением компенсации в 20 тыс. рублей. Эта сумма была присуждена артисту после того, как представители Российского авторского общества услышали в кафе Волгодонска песню Стинга, играющую без лицензии.

Позиция Ростовского суда серьезно удивила профессиональное сообщество.

«По моему мнению, звать в Ростов Стинга из-за 20 тысяч — это просто издевательство, над правом, над Стингом, и вообще. Есть компании и авторские общества, которые могут это получить за него», — заявил композитор и продюсер Виктор Дробыш в программе «Вести».

Известно, что Стинг позиционирует себя как довольно демократичный и справедливый артист. Так, в 2018 году во время своего концертного турне по России, он потребовал убрать VIP-зоны в залах, сказав, что не будет играть, если на его концертах будут присутствовать специальные места для зрителей.

«Лож, диванов никаких я не хочу — я хочу видеть нормальную публику, я хочу видеть перед собой фан-зону, за которую люди смогут заплатить недорого», — пересказали слова артиста организаторы.

По словам британской легенды, он любит Россию и умеет играть на балалайке. Однако ему нужно больше время и тренировок, чтобы выступить с этим инструментом на концерте. «Но „Калинку“ я могу сыграть», — отметил Стинг.

Легенда мировой музыки уже много лет испытывает проблемы со слухом. Тем не менее, он принципиально отказывается носить слуховой аппарат, который по его мнению оказывает только негативное воздействие. «Я пытался носить слуховой аппарат, но с ним я слышал больше, чем хотел слышать! Люди много говорят ерунды», — приводит его слова сайт kp.ru.