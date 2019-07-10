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В США состоялся забег тираннозавров 

Чемпионат.com + ещё 2 2 часа назад
Фото: ИноСМИ
В американском городе Оберн, что находится в штате Вашингтон, состоялось необычное спортивное мероприятие. 25 человек в костюмах тираннозавров устроили спринтерский забег на местном ипподроме в перерыве между скачками. Причудливое соревнование выиграл динозавр под номером 13. В ходе забега один из участников упал, запутавшись в элементах костюма.
Впоследствии выяснилось, что в соревновании приняли участие офисные сотрудники местной компании, занимающейся борьбой с грызунами и насекомыми. Как оказалось, это не первое подобное спортивное состязание, проводимое организацией для поддержания корпоративного духа. Ранее участники бегали в гавайских нарядах и римских тогах.
Забавный ролик стремительно распространился в социальных сетях. Многие с нетерпением ждут, когда такие забеги станут олимпийской дисциплиной.
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