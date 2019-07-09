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Ученые зафиксировали утечку радиации из АПЛ «Комсомолец» 

Российская Газета + ещё 5 4 часа назад
Фото: Российская Газета
Норвежское издание Norsk Rikskringkasting сообщило о том, что группа российско-норвежских исследователей, проводивших обследование затонувшей в апреле 1989 года АПЛ «Комсомолец», зафиксировали утечку радиации из корпуса подлодки. Отмечается, что уровень радиации из пробы, взятой в той части корпуса, где располагался реактор, превышает допустимые нормы в 100 тысяч раз.
Норвежское агентство по радиационной и ядерной безопасности на своей странице в Twitter опубликовало кадры затонувшей подлодки, полученные задействованным в обследовании глубоководным аппаратом.
Как отмечает издание, в других проанализированных пробах такого уровня радиации не зафиксировано. Также подчеркивается, что обнаруженная утечка не представляет опасности для окружающей среды и рыболовства региона. Как отметил начальник отдела радиационной защиты и ядерной безопасности норвежского агентства Игнар Амудсен, «проводимые исследования важны для того, чтобы понять реальные риски загрязнения». Он также отметил, что операция по обследованию подлодки представляет из себя довольно сложное мероприятие, поскольку «Комсомолец» лежит на глубине около 1700 метров.
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