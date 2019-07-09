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Сенатор от Челябинска уходит с поста
Газета.Ru
1 час назад
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Сенатор от Челябинска
Ирина Гехт
подала заявление о досрочном прекращении полномочий, сообщает РИА «Новости».
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