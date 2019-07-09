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Сенатор от Челябинска уходит с поста 

Газета.Ru 1 час назад
Сенатор от Челябинска Ирина Гехт подала заявление о досрочном прекращении полномочий, сообщает РИА «Новости».
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Другое , Ирина Гехт , РИА Новости
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