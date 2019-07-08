Владелец «Дикси» женился на украинской модели

По данным издания, 52-летний олигарх, владеющий сетями магазинов «Дикси» , «Виктория», «Бристоль» и «Красное&Белое», подарил 28-летней супруге ресторан в башне «Меркурий Сити Тауэр» в «Москва-Сити». Девушка ведет кулинарные шоу на принадлежащем ему телеканале World Fashion.

Клименко, которая по данным источников, уже взяла фамилию супруга, родилась в Житомире. Модель отучилась на социолога в Национальным авиационном университете в Киеве. В 2013 году ее признали самой красивой блондинкой Украины на конкурсе «Мисс Блонд Украина». Она увлекается стрип-пластикой и любит петь с друзьями в караоке.