Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Владелец «Дикси» женился на украинской модели 

Lenta.ru + ещё 2 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Российский бизнесмен Игорь Кесаев, занимающий 35-ю строчку в рейтинге богатейших людей России по версии Forbes, женился на украинской модели Ольге Клименко. Об этом сообщает информационный портал Super.ru.
По данным издания, 52-летний олигарх, владеющий сетями магазинов «Дикси», «Виктория», «Бристоль» и «Красное&Белое», подарил 28-летней супруге ресторан в башне «Меркурий Сити Тауэр» в «Москва-Сити». Девушка ведет кулинарные шоу на принадлежащем ему телеканале World Fashion.
Клименко, которая по данным источников, уже взяла фамилию супруга, родилась в Житомире. Модель отучилась на социолога в Национальным авиационном университете в Киеве. В 2013 году ее признали самой красивой блондинкой Украины на конкурсе «Мисс Блонд Украина». Она увлекается стрип-пластикой и любит петь с друзьями в караоке.
Для бизнесмена это уже второй брак, он развелся в 2017 году. Его первая жена, Стелла Кесаева, продолжает называть себя «женой миллиардера» и владеет фондом поддержки искусства Stella Art Foundation, арт-пространство которого расположено на одном из этажей башни «Меркурий Сити Тауэр».
Последние новости
Всех организованных российских туристов вернули из Грузии Евкуров стал заместителем Шойгу Украинский канал отменил телемост с «Россией 1»
Комментарии
Другое , Стелла Кесаева , Игорь Кесаев , Ольга Клименко , Дикси , Forbes
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зеленский назвал условие снятия блокады Донбасса124
Оскорбившего Путина ведущего «Рустави 2» наказали63
Госдума выступила за экстрадицию ведущего «Рустави 2» в РФ517
На «Эхе Москвы» поиздевались над погибшими подводниками711
Кремль жестко отреагировал на оскорбление Путина937
Видео
00:39
Депутат разглядела операцию ВСУ в Донбассе из космоса
Политика
01:31
На «Эхе Москвы» поиздевались над погибшими подводниками
Общество
04:56
Оскорбившего Путина ведущего «Рустави 2» наказали
Кавказ В мире
01:11
США показали кабину секретного бомбардировщика B‐2
Армия Оружие
04:56
Госдума выступила за экстрадицию ведущего «Рустави 2» в РФ
Политика
00:19
Порошенко пригрозил украинцам дать по морде
В мире Украина
02:41
Зеленский назвал условие снятия блокады Донбасса
В мире Украина
01:00
Лолите посоветовали выпить «Крота» и умереть
Шоу-бизнес
00:55
«Алла! Она меня ест!»: Лошадь укусила Киркорова
Шоу-бизнес
01:47
Во Франции выпал град размером с теннисный мяч
Погода
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение