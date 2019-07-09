Названы самые опасные для здоровья сферы деятельности в России

МОСКВА , 9 июл — РИА Новости. В Роспотребнадзоре выяснили, у работников каких сфер чаще всего диагностируются заболевания, связанные с профессиональной деятельностью.

Как сообщает RT, почти половина зарегистрированных случаев — 47,5% — зафиксирована на предприятиях, занимающихся добычей полезных ископаемых.

На втором месте — сотрудники обрабатывающих производств (27,3%), на третьем — работники предприятий транспортировки и хранения (10,5%).

Среди самых опасных для здоровья сфер ведомство также выделило строительство (5%), сельское и лесное хозяйство, рыболовство и рыбоводство (по 3,9%).

Всего в 2018 году Роспотребнадзор зарегистрировал 5,1 тысячи случаев заболеваний, связанных с работой, что на три тысячи меньше, чем годом ранее. Чаще всего врачи диагностируют такие болезни из-за физических перегрузок. Кроме того, нередки случаи получения производственных травм, отравлений химией.