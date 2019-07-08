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Акимов назвал предпосылки для лидерства России в цифровой сфере 

Rambler News Service + ещё 2 21 час назад
Фото: TechFusion.ru
Россия имеет все предпосылки для того, чтобы стать одним из лидеров по развитию цифровых технологий на мировой арене — в стране развиваются крупные отечественные интернет-продукты, а также высоко проникновение использования интернета среди населения, заявил вице-премьер Максим Акимов. «Россия имеет все предпосылки для встраивания в цифровой мир на правах лидера», — сказал Акимов на парламентских слушаниях по цифровизации в Госдуме. Он отметил, что 86% населения России пользуется интернетом каждый день, а Россия — одна из немногих стран, которая самостоятельно развивает собственный браузер, социальные сети и др.
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Другое , Максим Акимов , Госдума
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