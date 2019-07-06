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В итальянский порт вошло новое судно с нелегалами 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 2 часа назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
В порт Лампедузы вошло судно неправительственной организации Mediterranea, которое перевозит мигрантов. Вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини запретил мигрантам сходить на берег, сообщают информационные агентства.
Мальта предлагала судну Alex направиться в Валетту, но Mediterranea отклонила этот вариант, сославшись на проблемы со здоровьем у мигрантов и санитарные условия на судне, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.
Reuters сообщает, что судно перевозит более 40 мигрантов. На причале их ждут правоохранители.
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Другое , МВД , ИТАР-ТАСС , Reuters , Италия
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