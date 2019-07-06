В итальянский порт вошло новое судно с нелегалами

В порт Лампедузы вошло судно неправительственной организации Mediterranea, которое перевозит мигрантов. Вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини запретил мигрантам сходить на берег, сообщают информационные агентства.

Мальта предлагала судну Alex направиться в Валетту, но Mediterranea отклонила этот вариант, сославшись на проблемы со здоровьем у мигрантов и санитарные условия на судне, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Reuters сообщает, что судно перевозит более 40 мигрантов. На причале их ждут правоохранители.