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На помойке в Лондоне нашли документы из Портон-Дауна 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 22 минуты назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Британские СМИ сообщили о начале расследования минобороны Великобритании по факту обнаружения в мусорном баке на автостоянке в Лондоне секретных документов из химлаборатории в Портон-Дауне.
Как передает РИА «Новости» со ссылкой издание Daily Star, в баке нашли тысячи страниц с персональными данными, информацией об оборудовании охранников, обязанностях полицейских, которые патрулируют территорию лаборатории и даже пароль к компьютерным системам Портон-Дауна. При этом отмечается, что бумаги относятся к периоду с 1980 по 2017 годы.
В минобороны страны изданию подтвердили начало расследования по данному инциденту.
Напомним, в начале июня посольство России запросило в лаборатории Портон-Даун информацию о происшествии в Солсбери и попросило допустить на территорию российские СМИ.
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Другое , Министерство обороны , РИА Новости , Великобритания
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