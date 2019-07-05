В России вырастут оклады силовиков

Повышение будет касаться тех граждан, которые проходят военную службу по контракту, а также по призыву, сотрудников органов внутренних дел, лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии РФ и имеющих специальные звания полиции, сотрудников органов внутренних дел РФ, сотрудников федеральной противопожарной службы, таможенных органов РФ и лиц начальствующего состава органов федеральной фельдъегерской связи.

Повышение будет проводиться с учетом уровня инфляции по итогам 2018 года. Увеличение зарплаты позволит довести средний доход военнослужащего в России до 45 тыс. 370 рублей. Офицерский состав зарабатывает в 2,3-3,1 раз больше.

Добавляется, что средства на эти цели были предусмотрены в федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020-ого и 2021-ого.

За последние пять лет оклады военнослужащих повышались только дважды: в 2012 году это был рост на 100 — 150% (в два-три раза) и в 2018 году — на 4%.

По данным комитета Госдумы по обороне, зарплаты военных «подешевели» на 46% с момента последнего значительного перерасчета выплат в 2012 году, а покупательская способность упала на 60%. Происходит это из-за того, что доходы военнослужащих не индексируются один раз в год на величину инфляции, как зарплаты госслужащих.

Повышение, намеченное на 1 октября, коснется, прежде всего, денежного довольствия в части окладов по должностям и званиям. Размеры различных надбавок, широко применяемые в силовых структурах, например, за выслугу лет, за участие в боевых действиях, за службу на территориях Крайнего севера и приравненных к ним, в относительном выражении останутся неизменными.

Но если учесть, что все прибавки за выслугу, секретность, риск и прочее привязаны к размеру окладов, то автоматически вырастет и эта часть денежного довольствия, которая в некоторых случаях составляет до 60% от суммы заработной платы военнослужащего.

Ранее, 27 июня, президент России Владимир Путин заявил, что власти продолжат развивать систему социальных гарантий для военных. По его словам, будет улучшаться медицинское обслуживание личного состава, появятся возможности для трудоустройства их родственников, так как в военных городках, где обычно и живут военнослужащие, как правило нет работы для гражданских лиц. Также государство в лице президента заявило, что будет работать над улучшением жилищных условий военных.

О том, что повышение зарплаты военнослужащим в 2019 году все же состоится, в марте 2019 года сообщала также заместитель министра обороны Татьяна Шевцова во время селекторного совещания.

В июне стало известно, что Минфин России заложил на повышение военных пенсий в 2020–2022 годах 603 млрд рублей. В 2020 году на эти цели предполагается направить 122,4 млрд рублей, а в 2021 и 2022 годах — еще по 240,4 млрд рублей.

Штатная численность армии России на 2018 году составляет 1,902 млн человек, в том числе 1,013 млн из них — это военнослужащие, то есть «люди в погонах». По данным на 2018 год, еще 2 млн военных числятся в запасе и армейских зарплат не получают. По своей численности армия России несколько уступает таким странам, как Китай, Индия или США.

Численность военнослужащих в Вооруженных силах СССР к концу 1991 года достигала 3,7-3,8 млн человек, не включая гражданский персонал. 7 мая 1992 года президент России Борис Ельцин подписал указ «О создании Вооруженных Сил Российской Федерации». Данный документ, помимо прочего, требовал от Министерства обороны разработать и внести предложения по «сокращению численности и боевого состава ВС РФ».

На тот момент, по разным оценкам, в России было 2,5-2,8 млн военнослужащих.

По данным из открытых источников, к 1994 году численность военнослужащих в России уменьшились до 2,1 млн, к 1996 году — до 1,7 млн человек, то есть на 40% по сравнению с 1992 годом.

28 ноября 2005 года президент РФ Владимир Путин своим указом впервые после распада СССР увеличил число военнослужащих.

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