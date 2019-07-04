Ликвидатора чернобыльской ЧС избили из-за «домогательств»

Супруга ликвидатора Чернобыля Игоря Брехова Наталья рассказала «360» о нападении в метро на ее мужа. По ее словам, ее вторую половинку избили из-за совершенно по надуманного повода. Гибели ликвидатора удалось избежать благодаря находящемуся поблизости полицейскому.

«Вчера утром он поехал в НИИ Склифосовского, он там прикреплен. На обратном пути он позвонил и сказал, что едет домой. Он инвалид первой группы с 1986 года», — сказала супруга ликвидатора.

Однако уже на обратном пути мужчина перезвонил и сказал: «Я в полиции. Меня побили». По словам жены, нападение произошло на станции метро Бульвар Дмитрия Донского. Проходя по подземному переходу, мужчина подвинул девушку, спутник которой воспринял это как домогательство. Он подбежал к ликвидатору, нагрубил и после словесной перепалки набросился на ликвидатора.

Находясь в полиции, чернобылец рассказал только о нанесенной ему пощечине, хотя от ударов на его лице остались обильные кровоподтеки. Более того, по мнению жены, напавший мог и вовсе убить героя. Несмотря на то, что ликвидатор просил не бить его по печени, нападавший просьб не услышал, а вдобавок едва не сломал противнику два ребра.