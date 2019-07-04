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Мировой сбой соцсетей выявил скрытые знания о пользователях 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Последние сбои в работе соцсетей Facebook и Instagram привели к тому, что в приложениях стали появляться описания фотографий вместо самих изображений. Как сообщает BuzzFeed, вероятно, снимкам давал характеристику искусственный интеллект.
Описания представляют собой простые формулировки того, что изображено на фотографиях: число людей, что они делают, предметы в кадре, где снимок был сделан. Facebook и Instagram пока не прокомментировали произошедшее.
Facebook начала использовать сканирование снимков для создания описаний с 2015 года. Это объяснили желанием помочь пользователям с нарушением зрения. В 2017 году компания обновила систему распознавания для более корректного определения людей и деталей на снимках.
Пользователи соцсетей оказались недовольны тем, как много Facebook и Instagram знают о них, сканируя фотографии. ZackFord написал, что во время сбоя ему вместо фотографий показывались описания, в которых в том числе определялись «растения, автомобили, обувь». Редактор TechCrunch Зак Уйттакер (Zack Whittaker) пошутил, что искусственный интеллект описал его довольно точно, написав: «Один человек, борода».
Многие также выразили опасение, что рекламные компании могут пользоваться всеми данными, которые получает Facebook из фотографий людей. Юзер chka подозревает, что данные анонимизируются и затем передаются представителям рекламной индустрии для помощи им в таргетировании рекламы.
Вечером 3 июля в работе социальных сетей Facebook и Instagram, а также мессенджера WhatsApp произошел глобальный сбой. Проблемы были зафиксированы около 17:50 по московскому времени. Жалобы поступали от пользователей из США, Западной Европы, Великобритании, Сингапура, Латинской Америки и других регионов. Жители России также жаловались на проблемы с доступом к соцсетям и мессенджеру.
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