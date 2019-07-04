Чиновничья «поделка» как дом на песке

Документ, разрабатываемый Министерством по развитию Дальнего Востока России , должен был стать рабочим инструментом и руководством к действию как для регионального правительства, так и для восточных регионов России в целом. Удалось ли?

Помнится, с января по апрель этого года, жители Хабаровского края активно откликнулись на призыв разработчиков интернет-ресурса дв2025.рф и включились во всенародное обсуждение. Отмечали недостатки работы правительства, делились наболевшим, сотнями вносили предложения, как сделать жизнь людей на Дальнем Востоке достойной и действительно комфортной.

Разработчики портала обещали, как заверяла редакцию «Аргументов неделi» пресс-служба Минвостокразвития, что чаяния людей могут стать индикатором региональных проблем, который даст представление, что происходит в них, а также самим регионам поможет понять текущие вопросы (Подробности в № 7, за 21 февраля 2019 г.).

Напомним также, что в феврале для консолидации предложений граждан при губернаторе Хабаровского края был создан экспертно-консультативный совет из семи уважаемых в регионе специалистов в различных отраслях экономики. Эксперты предполагали, что их работа будет не для галочки: мнения, выводы будут иметь вес. А что оказалось на самом деле?

Автора на «сцену»

Как рассказал заместитель председателя этого совета Председатель учёного Совета Дальневосточной Народной Академии, д.э.н., профессор Вадим Заусаев, в его руки в середине мая попал уже сформированный, но, пока, проект Национальной программы, и учёный дал этому документу свою оценку. Причём он отметил, что к проекту хабаровские эксперты не имеют никакого отношения. Кто её сделал — неизвестно. Авторы в документе не указаны.

— Ранее моего мнения никто не спрашивал и своё видение программы я в Минвостокразвития не посылал. Мало того, после окончания народного обсуждения проблем нашего края на интернет-ресурсе, я выступал в Законодательной Думе . Но оказалось, что практически никто из депутатов не интересовался предложениями наших земляков, — посетовал Заусаев.

Коллеги Вадима Константиновича тоже не остались в стороне от комментариев. — Вопрос не праздный. Люди вносили предложения, ждут на них реакции разработчиков программы, а как говориться — воз и ныне там. Напрашивается вывод — либо чиновники не имеют опыта работы над подобными документами, либо просто скрывают от общественности что-то весьма важное и секретное, что не позволено знать простым гражданам — дальневосточникам, — комментирует ситуацию Президент Дальневосточной Народной Академии, д.э.н., профессор Евгений Галичанин. — В этом отношении достаточно напомнить опыт разработки подобных документов в недалёком прошлом. Например, при разработке программы развития Дальнего Востока до 2000 года её согласование на местах прошло 27 раз прежде, чем она была принята в окончательной редакции. В результате, к примеру, только в Хабаровском крае, под нажимом общественности из неё были исключены такие объекты как Азотно-туковый завод в с. Нижне-Тамбовское, строительство атомной электростанции в районе озера Эйворон и другие.

Эксперт также добавил, что сейчас приходится пользоваться косвенной информацией «источников», участвующих в подготовке Программы, либо просто слухами, а они весьма неутешительны, ибо практически не учитывают мнение как раз тех, кто живёт на Дальнем Востоке.

Доверия нет Ознакомившись с общей аналитической частью документа, в которой пишется на чём базируется Национальная программа, Вадим Заусаев не заметил претензий на то, что она нас выведет на новое направление и внесёт свой вклад в развитие России в целом. Получился примитивный сбор пожеланий и сплошные общие фразы.

— Проект не выдерживает никакой критики. В нем отсутствует объективный анализ территориальных и отраслевых проблем. Постоянно подчеркиваются уникальные преимущества Дальнего Востока: богатейшие природные ресурсы, чистейшая экология, промышленный и научно-образовательный потенциал и другое. Но мало говорить про уникальность ресурсов. Ведь, во-первых — это не совсем так. А во-вторых — почему не отмечают, по какой причине эти ресурсы мало востребованы? Почему мы не можем их взять? В национальной программе должно быть указано, как это сделать, — подчеркивает Вадим Заусаев. — Как маркетинговый ход это можно было бы приветствовать. Но ведь готовится национальный документ, руководство к действию всех органов власти, бизнеса, общества.

По словам доктора экономических наук, в проекте не учтены новые явления и тенденции, формирующиеся в макрорегионе, его фундаментальные особенности. Категорическое неприятие вызывает методология программы, в частности, рассмотрение Дальнего Востока без выделения субрегионов.

Указанные в проекте Национальной программы целевые установки не соответствуют действующей в настоящее время Стратегии развития Дальнего востока, они нереальны и не вытекают из сложившихся объективных условий его развития. Достаточно отметить главнейшую задачу — закрепление населения.

Не сформулированы концептуальные положения программы, первоочередные меры федерального и регионального уровней, механизмы их реализации. Оценки конкурентных преимуществ завышены, базируются зачастую на ошибочной информации. Это касается, например, лесных ресурсов. Стоящие перед Дальним Востоком вызовы, особенно внешние, далеки от реальности. В результате достоверность выводов невысокая, что определяет низкую доказательность рекомендуемых действий.

К тому же в проекте примитивны региональные и отраслевые разделы. В них нет выделения ключевых задач. Главному направлению — повышение качества жизни — отведено всего 13 строк, а ведь это конечная цель национальной программы. Не упоминается также проблема специфики труда в макрорегионе, например дальневосточных надбавок.

Шапкозакидательское настроение

Что касается раздела по Хабаровскому краю, то здесь та же картина. По-прежнему не понимается, что в настоящее время наличие перерабатывающих отраслей не преимущество, а скорее недостаток экономики края.

В целом поражает или незнание состояния экономики в макрорегионе или беспредельно царящее у разработчиков шапкозакидательское настроение, стремление выдать желаемое за действительное.

Можно с высокой степенью вероятности утверждать, что данный документ не станет руководством к действию ни региональных, ни федеральных органов власти и ориентиром для российского бизнес-сообщества. Ведь не получен ответ на принципиальный вопрос: для чего России нужен Дальний Восток в настоящее время и обозримой перспективе? Как эту нужность обеспечить и сколько понадобится ресурсов?

В очередной раз строится дом на песке. Чиновничья поделка — «на полку». А время идёт и Дальний Восток всё сильнее отстаёт от сопредельных территорий соседних стран.

Ника КУДРЯШОВА

К сожалению, на момент подготовки номера комментарий основной исполнитель проекта — Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики РФ предоставить не успел.