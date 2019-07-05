Российский газ развернули на пути в Европу

Танкер, следовавший из Арктики в Бельгию и перевозивший российский сжиженный природный газ (СПГ), в последний момент развернули и отправили в Израиль , пишет Bloomberg.

То, что судно изменило пункт назначения незадолго до прибытия, указывает на то, как быстро трейдерам приходится переориентироваться в условиях рекордного снижения цен на газ. В Европе стоимость газа на бирже находится на уровне десятилетнего минимума.

Сообщается, что два других танкера с газом с «Ямал СПГ» в течение последних недель совершали месячные поездки в Китай, а не останавливались в Европе. Как пишет Bloomberg, наиболее рациональным решением в ближайшее время будут поставки газа в Индию и Юго-Восточную Азию.

Цены на газ сокращаются на фоне конкурентного противостояния России и США. Для американских поставщиков цены на топливо уже ниже уровня безубыточности.