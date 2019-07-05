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Российский газ развернули на пути в Европу 

Lenta.ru + ещё 4 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Танкер, следовавший из Арктики в Бельгию и перевозивший российский сжиженный природный газ (СПГ), в последний момент развернули и отправили в Израиль, пишет Bloomberg.
То, что судно изменило пункт назначения незадолго до прибытия, указывает на то, как быстро трейдерам приходится переориентироваться в условиях рекордного снижения цен на газ. В Европе стоимость газа на бирже находится на уровне десятилетнего минимума.
Сообщается, что два других танкера с газом с «Ямал СПГ» в течение последних недель совершали месячные поездки в Китай, а не останавливались в Европе. Как пишет Bloomberg, наиболее рациональным решением в ближайшее время будут поставки газа в Индию и Юго-Восточную Азию.
Цены на газ сокращаются на фоне конкурентного противостояния России и США. Для американских поставщиков цены на топливо уже ниже уровня безубыточности.
Ранее сообщалось, что цены на уголь, который Россия экспортирует в ЕС, упали в Европе почти в два раза, опустившись до самых низких значений с 2016 года. На фоне этого российские производители пытаются перенаправить товары на азиатский рынок.
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Комментарии
Другое , ЕС , Bloomberg , Бельгия , Израиль
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