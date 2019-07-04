С. Собянин: Изменения транспортной политики помогли снизить выбросы в атмосферу более чем в два раза

Модернизация городского транспорта и изменения транспортной политики Москвы позволили снизить количество концентрации вредных выбросов в атмосферу от автомобилей более чем в два раза за несколько лет. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в ходе пленарного заседания международного конгресса Urban Health «Городское пространство как источник здоровья» в рамках Московского урбанистического форума — 2019.

«Транспортное поведение и транспортная политика прямо влияют на экологию крупных городов. И те запреты, которые были введены на городском и федеральном уровне по экологическому классу бензина, двигателя, возымели свои действия. В Москве они были введены даже раньше, чем федеральные нормы. И сегодня качество автомобилей стремительно меняется. Город подает пример, когда мы за несколько лет изменили автомобильный парк, сделав его самым молодым в Европе и самым экологичным. Следом произошли изменения и грузового транспорта, и личного транспорта. В результате количество концентрации вредных выбросов в атмосферу уменьшилось в два с лишним раза, и это буквально за несколько лет», — сказал С. Собянин.

Московский урбанистический форум стартовал 4 июля и продлится по 7 июля. Площадкой для деловых и культурных мероприятий форума выбран парк «Зарядье». Деловая программа рассчитана на два дня.

В 2019 г. Московский урбанистический форум посвящен обсуждению вопросов обеспечения сбалансированного и устойчивого развития городов, повышения качества жизни через реализацию масштабных проектов. В рамках деловой программы пройдут сессии, пленарные заседания, презентации инициатив городских администраций, а также бизнеса и самих горожан. Ожидается, что за два дня деловых мероприятий на форуме выступят более 300 спикеров, среди которых ведущие мировые архитекторы, мэры мегаполисов, лидеры знаковых международных мегапроектов и представители глобальных корпораций.

Впервые в рамках форума проходит конгресс Urban Health, который посвящен интеграции принципов здоровья во все сферы городского развития.