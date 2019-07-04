Канун 80-летия Победы ознаменуется антироссийскими фейками, заявили в РВИО

МОСКВА , 4 июл — РИА Новости. Приближение 80-летия со дня начала Второй мировой войны будет ознаменовано появлением фейковых публикаций о якобы вине Советского Союза в ее развязывании, заявил председатель попечительского совета Российского военно-исторического общества , спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов

"Я не считаю себя ясновидящим и провидцем, но не боюсь ошибиться, предсказывая, что по мере приближения к 1 сентября будет очень много публикаций, фальсификаций и фейков в отношении того, что в развязывании Второй мировой войны виноват Советский Союз", — сказал Иванов на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня", посвященной предстоящему 80-летию начала Второй мировой войны.

По его словам, тезис о том, что якобы в начале того глобального конфликта виноват в основном Советский Союз, заключивший договор о ненападении с Германией и разделивший с ней Польшу, "это, честно говоря, чушь, конечно, но она сознательно в сознание вдалбливается". Существует огромное количество исторических документов, которые неопровержимо свидетельствуют о реальных фактах, предшествовавших Второй мировой войне, добавил Иванов.

"Обличать Советский Союз, обличать Сталина становится очень модным, потому что за этим следуют призывы, что российский народ должен признать свою вину, ну и, в конечном счете, даже — некоторые страны говорят — возместить нанесенный материальный ущерб. Ну, это уже полная, конечно, чушь, наглость, но эти мысли звучат, и закрывать на них глаза нельзя", — отметил Иванов.

"Те обвинения, которые выдвигаются в адрес Советского Союза, они фактически выдвигаются в адрес России", — подчеркнул спецпредставитель президента.