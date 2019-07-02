Совбез: НАТО хочет создать подконтрольные Западу режимы в ряде стран ОДКБ

"Для нас не секрет, что натовцы готовят условия для приведения к власти в отдельных странах ОДКБ подконтрольные Западу режимы, в том числе посредством провоцирования «цветных революций», — сказал Нургалиев в интервью «Российской газете».

"Хочу подчеркнуть, что сотрудничество с НАТО третьих стран всегда имеет антироссийскую составляющую. Это много раз подтверждала практика. Применительно к партнерам по ОДКБ цель блока — посеять раздор с нашими союзниками по Организации". — добавил он.