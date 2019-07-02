Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Совбез: НАТО хочет создать подконтрольные Западу режимы в ряде стран ОДКБ 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. НАТО готовит условия для приведения к власти в ряде стран Организации договора о коллективной безопасности режимы, управляемые Западом, заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев.
"Для нас не секрет, что натовцы готовят условия для приведения к власти в отдельных странах ОДКБ подконтрольные Западу режимы, в том числе посредством провоцирования «цветных революций», — сказал Нургалиев в интервью «Российской газете».
"Хочу подчеркнуть, что сотрудничество с НАТО третьих стран всегда имеет антироссийскую составляющую. Это много раз подтверждала практика. Применительно к партнерам по ОДКБ цель блока — посеять раздор с нашими союзниками по Организации". — добавил он.
Последние новости
При пожаре на глубоководном аппарате ВМФ России погибли 14 моряков Винокур прокомментировал выезд машины с Пугачевой на перрон вокзала Женщину выгнали из самолета из-за слишком глубокого декольте
Другое , Рашид Нургалиев , Совет безопасности РФ , НАТО , РИА Новости , "Российская газета" , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин изменил планы20
Трагедия с моряками: на месте ЧП нашли выживших43
Гибель моряков: подробности трагедии с подводниками183
Минобороны сообщило о гибели 14 подводников380
«Цель — посеять раздор»: РФ обвинила НАТО4
Видео
01:01
Трагедия с моряками: на месте ЧП нашли выживших
Армия Войска
01:01
Гибель моряков: подробности трагедии с подводниками
Армия Войска
00:22
Путин изменил планы
Политика
01:16
«Цель — посеять раздор»: РФ обвинила НАТО
Политика Армия
00:22
Мадонна исполнила горячий танец на руках
Шоу-бизнес
00:42
Женщина обманула фонд Кадырова на 700 тысяч рублей
Общество Происшествия
01:17
В Екатеринбурге среди бела дня застрелили человека
Происшествия Криминал
01:34
Путин дал поручение на благо украинцев
Политика Украина
00:31
В ДНР обстреляли российских журналистов
Происшествия
00:28
Лоза прокомментировал скандал вокруг Пугачевой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение