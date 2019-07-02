В третий раз сорван конкурс по отбору претендентов на пост главы Димитровграда

Алексей Куринный. В Димитровграде в третий раз сорван конкурс по выбору кандидатов на пост главы города, сообщил на своей странице в Facebook депутат Государственной думы России

Отметим, что заседания конкурсной комиссии 7 и 14 июня также, как и сегодняшнее, срывалось по причине отсутствия на нем представителей администрации губернатора.

«Ответ пришел за 4 часа до заседания комиссии. При этом губернатор был извещен еще 26.06.19, но, оказалось, что члены комиссии с его стороны оказались заняты! Все до одного!», — написал Куринный.

Парламентарий напомнил, что для того, чтобы конкурс состоялся, нужно присутствие всего одного из членов конкурсной комиссии от администрации губернатора.

Ранее вице-спикера Законодательного собрания Ульяновской области от КПРФ Айрат Гибатдинов заявил, что если заседание конкурсной комиссии сорвется и в третий раз, то представители регионального отделения коммунистической партии намерены объявить голодовку.