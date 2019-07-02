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В третий раз сорван конкурс по отбору претендентов на пост главы Димитровграда 

РИА «ФедералПресс» + ещё 1 11 часов назад
Фото: pixabay.com
В Димитровграде в третий раз сорван конкурс по выбору кандидатов на пост главы города, сообщил на своей странице в Facebook депутат Государственной думы России Алексей Куринный.
Отметим, что заседания конкурсной комиссии 7 и 14 июня также, как и сегодняшнее, срывалось по причине отсутствия на нем представителей администрации губернатора.
«Ответ пришел за 4 часа до заседания комиссии. При этом губернатор был извещен еще 26.06.19, но, оказалось, что члены комиссии с его стороны оказались заняты! Все до одного!», — написал Куринный.
Парламентарий напомнил, что для того, чтобы конкурс состоялся, нужно присутствие всего одного из членов конкурсной комиссии от администрации губернатора.
Ранее вице-спикера Законодательного собрания Ульяновской области от КПРФ Айрат Гибатдинов заявил, что если заседание конкурсной комиссии сорвется и в третий раз, то представители регионального отделения коммунистической партии намерены объявить голодовку.
«ФедералПресс» писал, что на участие в конкурсе по отбору кандидатур на пост главы Димитровграда претендуют 13 человек. Прием документов для участия в замещении вакантной должности был окончен 6 июня. Лидером гонки называют заместителя главы администрации Димитровграда Юрия Черноусова. Его кандидатуру предложила Госкорпорация «Росатом».
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Комментарии
Другое , Алексей Куринный , Госдума , КПРФ , Росатом , ФедералПресс
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