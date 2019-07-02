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Секс-работники России попросили не наказывать их за проституцию 

News.ru + ещё 3 2 часа назад
Фото: News.ru
Статью о занятии проституцией следует исключить из Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Такое предложение правительству России сделало общественное движение «Форум секс-работников».
Организация направила обращение вице-премьеру Константину Чуйченко, он возглавляет рабочую группу по подготовке новой редакции КоАП.
Представители движения ссылаются на соответствующие рекомендации ООН и отмечают, что нынешнее положение дел способствует росту коррупции и заведомо неправосудным решениям, сообщает «Коммерсант». Нынешние нормы КоАП способствуют тому, что полицейские остаются безнаказанными, когда применяют насилие к секс-работникам, отмечают авторы обращения. Они утверждают, что в подавляющем большинстве случаев доказательством вины служит признание правонарушителя, которое выбивают с помощью «угроз, оскорблений, унижения человеческого достоинства, насилия и даже пыток».
В июне, как писал News.ru, правительство опубликовало концепцию нового КоАП. Административные правонарушения предложено разделить на категории, а их общее количество — сократить.
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Комментарии
Другое , Константин Чуйченко , ООН , Правительство РФ
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