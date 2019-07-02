Автор надписи «город отстой» извинился перед мэром Магадана

МАГАДАН , 2 июл — РИА Новости. Один из хулиганов, изменивших надпись «город золотой» на «город отстой» на баннере при въезде в Магадан, извинился перед мэром столицы Колымы, сообщают во вторник городские власти.

В апреле двух жителей поселка Сокол задержали за порчу баннера, который стоял на въезде в Магадан. Надпись «город отстой» вызвала большой общественный резонанс в социальных сетях города. Многие блогеры поддержали ее авторов, заявив, что в городе действительно много проблем. В отношении авторов надписи возбудили уголовное дело по статье «вандализм».

"Был приятно удивлен, когда во время проведения праздничного мероприятия в сквере Морском ко мне подошел молодой человек с извинениями за то, что он испортил надпись «Магадан — город золотой». Хочу еще раз подчеркнуть, что в городе установлены камеры видеонаблюдения в разных точках города, на зданиях учреждений и организаций, и не только в рамках системы «Безопасный город». Поэтому хулиганам, портящим городское имущество, не уйти от ответственности", — цитирует мэра Юрия Гришана мэрия Магадана.

Отмечается, что в поселке Сокол, где также была надпись «Магадан — город золотой», теперь будет написано «Международный аэропорт города Магадана „Сокол“ имени В. С. Высоцкого».