Новые пошлины на товары из ЕС предлагают ввести в США

Аппарат представителя США на торговых переговорах предлагает установить пошлины на товары из Евросоюза на сумму примерно $4 млрд В список включено около 90 наименований товаров.

Под пошлины подпадут продукция металлургической отрасли, некоторые виды удобрений, продуктов из свинины, сыров, макаронных изделий и крепких спиртных напитков. Данный список является дополнением к опубликованному в апреле 2019 года перечню пошлин на товары из ЕС на $21 млрд, говорится в заявлении ведомства.

В документе отмечается, что новое предложение является ответной мерой на субсидирование Евросоюзом производства крупных самолётов гражданской авиации.

Изменения в первоначальный список могут быть внесены в течение ближайших месяцев после консультаций с представителями бизнеса и общественности.