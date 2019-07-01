«Ведьмак»: Первые кадры из сериала

Netflix показал первые кадры сериала «Ведьмак» по мотивам фэнтези-саги Анджея Сапковского. На них можно увидеть центральных персонажей истории — Геральта (Генри Кавилл), Йеннифэр (Аня Чолатра) и Цири (Фрейя Аллан).

Йеннифэр

Кадр из сериала "Ведьмак"

Цири

Кадр из сериала "Ведьмак"

Также появился первый постер сериала:

Постер к сериалу "Ведьмак"

It begins: @witchernetflix pic.twitter.com/B9ctKEefMx

— See What's Next (@seewhatsnext) July 1, 2019

Главным героем фэнтези-саги является Геральт из Ривии, ведьмак — наёмник, который охотится на монстров, представляющих угрозу для жизни людей. В детстве он, как и другие ведьмаки, подвергся мутациям, из-за которых получил высокие боевые качества.

Точная дата выхода сериала не называется, но, по данным СМИ, первый сезон появится на сервисе Netflix 20 декабря 2019 года.