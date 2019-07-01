Netflix показал первые кадры сериала «Ведьмак» по мотивам фэнтези-саги Анджея Сапковского. На них можно увидеть центральных персонажей истории — Геральта (Генри Кавилл), Йеннифэр (Аня Чолатра) и Цири (Фрейя Аллан).
Йеннифэр
Кадр из сериала "Ведьмак"
Цири
Кадр из сериала "Ведьмак"
Также появился первый постер сериала:
Постер к сериалу "Ведьмак"
It begins: @witchernetflix pic.twitter.com/B9ctKEefMx
— See What's Next (@seewhatsnext) July 1, 2019
Главным героем фэнтези-саги является Геральт из Ривии, ведьмак — наёмник, который охотится на монстров, представляющих угрозу для жизни людей. В детстве он, как и другие ведьмаки, подвергся мутациям, из-за которых получил высокие боевые качества.
Точная дата выхода сериала не называется, но, по данным СМИ, первый сезон появится на сервисе Netflix 20 декабря 2019 года.