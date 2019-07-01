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В Москве появятся специальные центры для людей с деменцией 

РИА Новости 2 часа назад
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Специальные центры для круглосуточного пребывания людей с болезнью Альцгеймера и деменцией будут создаваться в Москве, заявила в интервью РИА Новости заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Уже в этом году будем реконструировать несколько зданий для того, чтобы открыть новые возможности и новые места в психоневрологических интернатах. Мы будем создавать специальные центры для круглосуточного пребывания людей с (болезнью) Альцгеймера и деменцией", — заявила Ракова в подкасте РИА Новости «Как вы это делаете».
По словам заммэра, бюджет Москвы всегда был социально ориентирован, более 50% всех расходов — это расходы на социальные программы. Кроме того, Ракова заявила, что в экспериментальном режиме в течение двух лет в столице будут организованы центры для детей и людей с ментальными нарушениями.
"Мы будем в экспериментальном режиме в течение двух лет организовывать специальные центры, сопровождаемые проживанием детей и людей с ментальными нарушениями, которые в принципе могут быть выведены из интернатной системы, но все-таки требуют какого-то определенного социального сопровождения, совместно с фондами", — добавила Ракова.
Также Ракова заявила, что во всех этих направлениях активно идет работа. По ее мнению, успех зависит от совместного развития материальной базы и стандартов.
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Другое , Анастасия Ракова , РИА Новости , Москва
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